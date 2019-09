Für The Division 2 sollen mit dem Title Update 6 umfangreiche Anpassungen vorgenommen werden. Entwickler Massive Entertainment erklärt im Stream, was genau sich nun ändern wird.

Das kommt jetzt

Im "State of the Game"-Stream sprechen die Entwickler von den geplanten Änderungen. Laut vielen Spielern sei das Endgame in The Division 2 nicht lohnenswert genug, zu undurchsichtig sei auch das Loot-System, so die kritischen Vorwürfe aus der Community. Damit soll nun Schluss sein. Massive verspricht, nachzubessern.

Mit dem Title Update 6 sollt ihr beispielsweise nun über die Karte im Spiel einsehen können, in welchen Gebieten bestimmte Ausrüstungsteile bevorzugt gedroppt werden. Die entsprechenden Regionen sollen regelmäßig wechseln. So könnt ihr euch gezielt auf die Jagd nach dem von euch benötigten Equipment machen.

Ausrüstungstechnisch ändert sich aber nicht nur beim Loot etwas. Um die Spezialfähigkeit eines Ausrüstungssatzes freizuschalten braucht ihr nach den nun kommenden Änderungen nämlich nur noch vier statt der bisher üblichen sechs Teile. Auch beim Rekalibrieren soll nachgebessert werden. Fortan sollt ihr Werte von Ausrüstungsgegenständen ganz nach Belieben rekalibrieren können, um die für euch perfekte Verteilung von roten, blauen und gelben Attributen zu erhalten.

Es sieht so aus, als würde sich Massive das Feedback seiner Spieler zu Herzen nehmen und entsprechende Änderungen in The Division 2 vornehmen. Übrigens: Bei den angekündigten Inhalten des Streams handelt es sich nur um rund ein Drittel der mit dem Title Update 6 geplanten Neuerungen. Anscheinend hält Massive noch einiges an Änderungen für euch bereit.