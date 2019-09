Romancing SaGa 3 | Release von zwei RPGs noch 2019 - nach 25 Jahren

Fast 25 Jahre ist es her, dass Romancing SaGa 3 erschienen ist. Hierzulande kamen Fans der Reihe jedoch nie in den Genuss des Rollenspiels. Zumindest nicht offiziell. Nun erscheint es neben einem weiteren Ableger der Reihe auch auf dem europäischen Markt.

Das ist der offizielle Trailer zur Neuauflage von Romancing SaGa 3:

Alle Infos zu Romancing SaGa 3

• Genre: Rollenspiel

• Release: 11. November 2019

• Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Windows 10, Steam, iPhone, Android



Das kommt jetzt

Falls euch der Name noch nichts sagt: In Romancing SaGa 3 wählt ihr einen von acht möglichen Charakteren, verpasst ihm bestimmte Attribute und einen Hintergrund und stürzt euch dann in eine an eure Figur angepasste Geschichte. Das alles in klassischer JRPG-Manier.

Selbstredend bekommt der betagte SNES-Klassiker eine adäquate Aktualisierung. So soll das Spiel nicht nur eine aufgehübschte HD-Grafik spendiert bekommen, sondern auch den neuen Dungeon namens "Phantom Maze" und einen "Neues Spiel+"-Modus, wie aus einer offiziellen Pressemittelung von Square Enix hervorgeht.

Und das kommt auch noch!

Alle Infos zu SaGa Scarlet Grace: Ambitions

• Genre: Rollenspiel

• Release: 3. Dezember 2019

• Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, iPhone, Google Play



Weil der "Final Fantasy"-Entwickler schon einmal dabei ist, wird direkt noch ein Ableger der Reihe, nämlich SaGa Scarlet Grace: Ambitions, nachgelegt. Dabei handelt es sich um eine aufpolierte Version von SaGa Scarlet Grace, das zuvor ebenfalls exklusiv in Japan erschienen ist.

Ergänzend Originalspiel von 2016 kommen hier neben einer ebenfalls verbesserten Grafik eine Charaktersynchronisation und zwei zusätzliche Charaktere hinzu. Auch hier habt ihr also wieder die Wahl, die Geschichte aus den Blickwinkeln verschiedener Figuren zu erleben.

Fans der Reihe können noch in diesem Jahr die beiden Spiele zocken: Romancing SaGa 3 soll voraussichtlich am 11. November für diverse Konsolen erscheinen. Wenig später, am 3. Dezember, erscheint mit SaGa Scarlet Grace: Ambitions auch schon der nächste Ableger der Reihe.