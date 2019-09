Erst gestern machte PewDiePie die Ankündigung, ganze 50.000 Dollar an eine jüdische Antidiskriminierungsorganisation spenden zu wollen. Nun macht der 100 Millionen Abonennten reiche YouTuber einen Rückzieher. Aus persönlichen Gründen, wie er erklärt.

Was wir bisher wussten

Wie wir gestern berichteten plante PewDiePie auf Grund seiner Verfehlungen in der Vergangenheit, eine Spende an die Anti-Defamation League (kurz: ADL) zu leisten - ein Vorhaben, das bei einem Teil seiner Fangemeinschaft auf deutlichen Widerstand stieß. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich antisemitische Verschwörungstheorien, PewDiePie sei zu dieser Spende gedrängt worden, hieß es unter anderem.

Grundlage für diese Behauptungen ist die gemeinsame Vergangenheit des YouTubers und der Organisation: Beide bekamen sich nämlich schon einmal in die Haare, weil PewDiePie mehrmals antisemitische "Witze" machte. So bezahlte er beispielsweise zwei Männer, die im Gegenzug Bilder mit judenfeindlichen Worten in die Kamera hielten. Mit der geplanten Spende wollte PewDiePie eigener Aussage zufolge mit seinen Kontroversen in der Vergangenheit aufräumen.

Was neu ist

Nun zog der Schwede seine geplante Spende aber zurück. Den entsprechenden Tweet, in welchem PewDiePie erklärte, an die ADL spenden zu wollen, obwohl dies für einige seiner Abonnenten wohl nicht nachvollziehbar erscheinen werde, löschte der YouTuber mittlerweile. PewDiePie lud stattdessen ein neues Video auf YouTube hoch, in dem er seine Beweggründe erklärte, die eigentlich geplante Spende an die ADL nun doch nicht leisten zu wollen:

"Ich habe den Fehler gemacht, eine Wohltätigkeitsorganisation auszuwählen, zu der man mir geraten hat, anstatt eine Wohltätigkeitsorganisation auszuwählen, die mir persönlich am Herzen liegt", legt er die Umstände seines Rückzugs dar.

Trotzdem wolle er auch weiterhin die angedachten 50.000 US-Dollar spenden. An welche Organisation genau, das verriet PewDiePie aber nicht. Handeln solle es sich dabei jedoch um eine Vereinigung, die ihm persönlich am Herzen liege, wie er beteuerte.

