Dass die "The Witcher"-Serie im vierten und damit letzten Quartal dieses Jahres erscheinen soll, ist bereits bekannt. Jetzt könnte Netflix aber endlich den genauen Starttermin der Buchadaption verraten haben - wenn auch nicht mit Absicht.

Was wir bisher wussten

Bereits vor mehr als zwei Jahren wurde die Netflix-Serie The Witcher angekündigt und lässt Fans seither eifrig auf die Veröffentlichung warten. Neben Bildern zum Seriencast und einem weiteren Darsteller-Foto von Plötze ist im Juli endlich ein Trailer zur Buchadaption erschienen, auf den die Community in Extremen reagierte.

Wann genau die "The Witcher"-Serie erscheinen soll, blieb bisher jedoch weitestgehend unbekannt. Von Netflix selbst wurde nur das vierte Quartal 2019 als ungefährer Zeitraum für den Release genannt. Gerüchten zufolge solle die Serie im Dezember an den Start gehen, was sich anhand der neuen Informationen auch bewahrheiten könnte.

Was neu ist

Nach Angaben der englischsprachigen Webseite Redanian Intelligence ist auf den niederländischen Facebook- und Twitter-Kanälen von Netflix ein Beitrag veröffentlicht worden, der preisgibt, wie viele Nächte ihr noch schlafen müsst, bis eine neue Staffel oder Serie erscheint:

Geht die "The Witcher"-Serie am 17. Dezember an den Start?

In dieser Liste ist auch die "The Witcher"-Serie vorzufinden, deren Veröffentlichung in 97 Tagen stattfinden soll. Da der Beitrag am 11. September online ging, sollte der Hexer Geralt von Riva ab dem 17. Dezember auf Netflix zu sehen sein.

Ob dem wirklich so ist, muss sich jedoch erst noch herausstellen. Der Beitrag wurde inzwischen nämlich wieder gelöscht und könnte daher aus Versehen veröffentlicht worden sein oder gar falsche Informationen preisgegeben haben.

Bis zum Erscheinen der "The Witcher"-Serie müsst ihr euch weiterhin gedulden. Schenkt man dem inzwischen wieder gelöschten Beitrag von Netflix Glauben, könnt ihr euch aber immerhin auf einen konkreten Release-Termin freuen. Mit etwas Glück könnte es am 17. Dezember soweit sein.