GTA 6 | Sind das erste Screenshots aus dem Spiel?

In einem mittlerweile gelöschten Reddit-Beitrag teilte ein User Bilder, die vermeintliche Screenshots aus dem in Entwicklung befindlichen GTA 6 zeigen. Diese kursieren nun im Netz.

Was wir bisher wussten

Es ist schon länger ein offenes Geheimnis, dass sich GTA 6 bereits in Entwicklung befindet. Seitdem das erste Mal ein Lebenszeichen des Projekts in die Welt gedrungen ist, mehren sich aber weniger handfeste Informationen, sondern vor allem Gerüchte und vermeintliche Leaks. Was viele bisher für sehr wahrscheinlich halten: Das Spiel wird wohl in dem in der Serie bereits bereisten fiktiven Ort Vice City spielen. Andere Gerüchte besagen, es gäbe zudem eine Vielzahl von anderen Orten, die im Spiel bereist werden.

Was neu ist

Die englischsprachige Seite Gamerant hat die Bilder aus dem nun gelöschten Reddit-Thread gesichert, um sie mit der Welt zu teilen. Unter dem Vorbehalt, dass dabei absolut unsicher ist, ob es sich tatsächlich um Screenshots aus GTA 6 handelt oder nicht, zeigen wir sie euch ebenso und ihr könnt euch selbst ein Bild machen.

Inwiefern die Quelle bei Reddit glaubwürdig ist, lässt sich nicht nachvollziehen, die Screenshots selbst könnten anhand ihrer Ästhetik aber durchaus Schauplätze in Vice City zeigen:

GTA 6: Ist das der Protagonist des nächsten Spiels?

GTA 6: Dieses Fahrzeug soll aus dem nächsten Serienteil stammen.

GTA 6: Ein Flughafen bei Nacht - echt oder nicht?

Auf dem letzten Bild, auf dem man einen Flughafen sehen kann, zeigt sich in der unteren linken Ecke des Bildschirms ein Radar, der dem typischen Stil der GTA-Spiele entspricht. Das ist natürlich noch kein Beweis für die Echtheit der Bilder, aber zumindest sind sie nicht vollkommen unglaubwürdig.

So oder so macht es sicher allen wartenden Fans Spaß, die Bilder zu analysieren und auszuwerten, ob es sich um echte Leaks handeln könnte. Also legt los und sagt uns, was ihr von ihnen haltet!