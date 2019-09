Ring-Con und Ring Fit Adventure sind die Namen des neuen ominösen Switch-Controllers und des dazugehörigen Spiels. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Ring Fit Adventure | Der Trailer zeigt euch, wie das neue Accessoire funktioniert:

Was wir bisher wussten

Vergangene Woche veröffentlichte Nintendo eine neunzigsekündiges Demo-Video des neuen Controllers. Die Zuschauer sahen dabei allerdings nicht, was auf dem Bildschirm der spielenden Personen ablief. Somit blieb das zum neuen Controller gehörende Spiel vorerst ein Geheimnis. Nun lüftete Nintendo eben dieses Geheimnis und stellt das entsprechende Spiel in einem Video etwas eingehender vor.

Was neu ist

Das nun angekündigte Spiel hört auf den Namen Ring Fit Adventure und soll - der Titel verrät es schon - eure Fitness steigern. Durch ausladende Bewegungssteuerung reguliert ihr dabei die Aktionen im Spiel. Als besonderes Gimmick hat Nintendo dabei zwei extra an das Spiel angepasste Controller entwickelt: Den bereits bekannten Ring-Con sowie einen Beinriemen, beide jeweils mit Aussparungen für Joy-Cons.

Zur Auswahl stehen euch ein Kampagnenmodus, in dem ihr euch dem bösen "Bodybuilding-Drachen" stellen müsst, sowie ein Modus zum schnellen Spiel, welcher die in der Kampagne vorkommenden Minispiele beinhaltet. Insgesamt sollen mehr als vierzig solcher Übungen im Spiel enthalten sein.

Auch für Nintendo-Freunde, die in höheren Stockwerken von Mietshäusern wohnen, wurde gesorgt: Eine Leise-Funktion soll euch nämlich die Möglichkeit bieten, nicht allzu lautstark vor eurer Konsole rumturnen zu müssen, um in Ring Fit Adventure Erfolge zu feiern. So bleiben eure Nachbarn von den möglicherweise durch das Fitnessspiel verursachten Störgeräuschen verschont.

Ein Preis für das Spiel hierzulande ist bisher noch nicht bekannt. In den USA, wo Ring Fit Adventure am 18. Oktober erscheinen soll, soll ein Paket des Spiels inklusive Ring-Con und Beinriemen-Controller für 79,99 US-Dollar erhältlich sein.