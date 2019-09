Pokémon: Schwert & Schild | Mysteriöses neues Pokémon auf Webseite aufgetaucht

Viele Fans fiebern der Veröffentlichung von Pokémon: Schwert & Schild entgegen. Dabei versorgt Nintendo die Wartenden ständig mit neuen Updates zum Spiel. Nun ist auf der offiziellen Spielseite ein ominöses Glitch-Bild eines neuen Pokémon aufgetaucht.

So sehen die Informationen zu dem ominösen Pokémon aus.

Zuletzt hatte Entwickler Gamefreak in einem Video das Kampfsystem und dessen Neuerungen näher beleuchtet und somit Einblicke in Pokémon: Schwert & Schild gewährt.

Auch wurden neue Gegenstände und die Galar-Region mit neu zu fangenden Pokémon vorgestellt. Bei den ständigen Updates zu neuen Pokémon kam auch eine skurrile Geschichte über eine präzise Vorhersehung über ein bestimmtes Pokémon ans Licht.

Jetzt ist auf der offiziellen Seite von Pokémon: Schwert & Schild ein mysteriöses Bild eines neuen Pokémon aufgetaucht. Das Kuriose an diesem Bild ist, dass es verpixelt dargestellt ist und seine Position auf der Webseite ändert, wenn ihr versucht draufzuklicken.

Seid ihr schnell genug und gelingt der Klick, öffnet sich unter einem lauten Pokémon-Sound ein neues Browser-Fenster und offenbart weitere, allerdings teils verpixelte Informationen zu dem neuen Monster.

Der offizielle Twitter-Account von Pokémon macht mit einem aktuellen Tweet auf das mysteriöse Pokémon aufmerksam:

