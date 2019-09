Gwent: The Witcher Card Game | Kartenspiel erscheint bald für iOS

Die Karten werden neu gemischt: CD Projekt Red veröffentlicht Gwent: The Witcher Card Game noch dieses Jahr auf einer weiteren Plattform.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Casual

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, iPhone

• Veröffentlichung: 23. Oktober 2018

• Weitere Artikel: Thronebreaker - The Witcher Tales: Wie das RPG mein Interesse an Gwent wieder weckte

Das kommt jetzt

Auf drei Plattformen, nämlich PC, PlayStation 4 und Xbox One, ist Gwent: The Witcher Card Game bereits erfolgreich unterwegs. Nun nimmt Entwickler CD Projekt Red die nächste Hürde und hat das Kartenspiel für iOS angekündigt.

Sofern alles gut geht erscheint die Umsetzung für iPad- und iPhone-Geräte am 29. Oktober 2019. Interessierte Spieler können sich bereits jetzt vorab registrieren, um pünktlich am Veröffentlichungstag loslegen zu können.

Inhaltlich und vom Funktionsumfang her soll die iOS-Version nicht beschnitten sein. Zudem werden euer Spielfortschritt und eure Einkäufe zwischen iOS und dem PC via GOG-Konto geteilt.

Eine Umsetzung von Gwent: The Witcher Card Game für Android ist ebenfalls geplant. Noch gibt es dazu aber keine Informationen, geschweige denn einen Veröffentlichungstermin. Details sollen erst in Zukunft folgen.