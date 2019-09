Minecraft | 112 Millionen Spieler jeden Monat

Zehn Jahre liegt die Veröffentlichung von Minecraft bereits zurück. Häufig gehören Spiele nach dieser Zeit schon längst zum alten Eisen. Doch das Sandbox-Abenteuer erfreut sich heute größerer Beliebtheit denn je.

Was wir bisher wussten

Was als Ein-Mann-Projekt des Entwicklers Markus "Notch" Persson begann, expandierte schnell zu einem regelrechten Erfolgsmodell. 2014 kaufte Microsoft für ganze 2,5 Milliarden US-Dollar die Rechte an Minecraft, inzwischen gibt es das Spiel auf nahezu jeder gängigen Plattform - und dabei ist die betagte Produktion immer noch äußerst erfolgreich wie sich nun herausstellt.

Was neu ist

Wie ein Beitrag von Business Insider nun offenlegt, verzeichnet Minecraft mittlerweile 112 Millionen Spieler - und das jeden Monat. Damit hat das Spiel seit Oktober 2018 um ganze 20 Millionen Spieler zugelegt und stößt sogar das allseits beliebte "Battle Royale"-Spiel Fortnite vom Thron, welches zuletzt "nur" auf 78,3 Millionen Spieler monatlich kam (PC Gamer berichtet).

Die Rekordanzahl an Minecraft-Spielern setzt sich dabei aus den Nutzern der PC-, der Konsolen- und den mobilen Versionen des Spiels zusammen. Ständige Updates, Erweiterungen und Verbesserungen sorgen dafür, dass die Minecraft-Welt niemls stillsteht und sich ständig etwas tut, um den Spielern noch mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben und das Spielerlebnis auszuweiten. So freuen sich die Fans jetzt schon darüber, was mit dem Update 1.15 ins Spiel kommen wird.

Ihr seid wahre Minecraft-Experten? Dann beweist euer Wissen in unserem gnadenlos knallharten Minecraft-Quiz:

Aktuell ist noch kein Abflauen des Erfolges in Sicht. Aber denkt ihr, dass Minecraft künftig eine noch größere Anzahl an Spielern verzeichnen könnte? Oder befürchtet ihr, dass sich die Beliebtheit des Spiels bald dem Ende entgegen neigt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!