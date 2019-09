Borderlands 3 | Serienrekord wird gebrochen

Seit letztem Freitag wird sich wieder durch die Borderlands geschossen. Mit Borderlands 3 liefert Gearbox Software einen weiteren Ableger seiner wahnwitzigen Shooter-Reihe. Dass auch dieser von vielen gespielt wird, zeigt ein neuer Serienrekord.

Als bekannt wurde, dass Borderlands 3 sich unter die exklusiven Titel des Epic Games Stores reihen würde, gab es einen kollektiven Aufschrei der Community. Viele drohten gar damit, den Titel zu boykottieren und auf den Release auf Steam zu warten. Der wäre, durch die Exklusivität, jedoch frühestens im April 2020. Dafür, dass das Spiel überhaupt auf Steam erscheint, gibt es aber keinen Garant.

Das die "Epic Games Store-Affäre" dem erfolgreichen Launch des Loot-Shooters nicht im Weg stand, zeigt Randy Pitchford auf, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Gearbox Software.

Wie VG24/7 berichtet kann sich der neue Titel, trotz des holprigen Starts, bei dem sich viele PC-Spieler über Einbrüche der Framerate beschweren, über ein hohes Spieleraufkommen freuen. Wie Randy Pitchford auf Twitter mitteilt, sogar so gut, dass ein Rekord gebrochen werden konnte:

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!