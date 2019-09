Mega Man | Der nächste Teil ist in Entwicklung

Es gibt einen Grund zur Freude für Fans: Nach dem elften Teil der Hauptserie ist ein neues "Mega Man"-Spiel in Entwicklung. Das bestätigt der Producer der Serie im Interview.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Jump ’n’ Run

• Plattformen: Unbekannt



Das kommt jetzt

In einem Interview mit 4Gamer hat Kazuhiro Tsuchyia, der Producer der "Mega Man"-Serie angedeutet, dass ein neues Spiel in Entwicklung sei. Genaueres soll noch nicht bekannt gegeben werden und er bittet um Geduld bis zu einer offiziellen Ankündigung.

Bereits aus vorherigen Interviews lässt sich schließen, dass es sich um einen weiteren Teil der "Mega Man"-Serie handelt. Ob es dabei um die Hauptserie geht oder nicht, lässt der Producer allerdings noch offen. Zudem betont Tsuchyia, dass er keinen Unterschied zwischen Hauptserie und Spin-Offs macht. Für ihn ist jeder einzelnen Teil im "Mega Man"-Universum als gleichrangig zu betrachten.

Damit lässt Tsuchyia im Interview auch offen, ob es sich beim nächsten Spiel um einen der "klassischen" Hauptteile oder ein Eintrag in einer der anderen "Mega Man"-Reihen handelnt wird.

Bereits in der Vergangenheit äußerte Tsuchyia, dass Capcom plant, die "Mega Man"-Franchise zehn bis 20 Jahre lang fortzuführen. Die Zukunft der beliebten Serie scheint also - zumindest in der Planung - gesichert zu sein.

Mega Man gehört seit den Tagen der 8Bit-Konsolen zu den ganz großen Namen in der Branche, wurde aber jahrelang von Publisher Capcom arg stiefmütterlich behandelt. Jetzt scheint sich das zu ändern und der blaue Roboter könnte wieder ins Rampenlicht zurückkehren. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr euch im Rahmen dessen wünschen würdet!