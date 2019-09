Der Dreh des neuen "Mortal Kombat"-Films hat begonnen. Das hat Drehbuchautor Greg Russo auf Twitter verraten. Neben dem vollständigen Cast ist auch der geplante Kinostart kein Geheimnis mehr.

Alle Infos zum Film

• Genre: Action

• Regie: Simon McQuoid

• Produzent: James Wan

• Drehbuch: Ed Boon, Greg Russo, John Tobias

Fans der brutalen Videospielreihe Mortal Kombat dürfen sich freuen. Wie der Drehbuchautor Greg Russo kürzlich via Twitter bekanntgegeben hat, haben die Dreharbeiten zum neuen "Mortal-Kombat"-Film unlängst begonnen:

May the Elder Gods watch over us! #ITHASBEGUN pic.twitter.com/Lkovg7Glwo