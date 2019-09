Pokémon-Serie | Ash gewinnt nach 20 Jahren eine Pokémon-Liga

“Ich will der Allerbeste sein!“ - So trällerte es vor 20 Jahren bereits die Titelmusik der Pokémon-Serie. Nun hat es Ash einen Schritt näher an dieses Ziel geschafft und erlangt nach 20 mühseligen Jahren seinen ersten Liga-Titel der Serie.

Ash hält die begehrte Trophäe endlich in seinen Händen.

Was wir bisher wussten

Die Anime-Serie Pokémon begeistert seit 20 Jahren Fans rund um die Welt und befindet sich mit über 1.000 Folgen im Moment in der 22. Staffel mit dem Titel Pokémon: Sonne & Mond – Ultra-Legenden.

Wie viel Einfluss das Pokémon-Universum auf viele Generationen hatte, beweist sogar eine Studie, die eine Pokémon-Region im Gehirn nachweisen kann.

Was neu ist

Das wirklich Schockierende: Ash Ketchum konnte es nach 20 Jahren Serienzeit nie schaffen, einen begehrten Pokémon-Liga-Titel für sich zu gewinnen.

Nachdem Fans rund um den Globus fast schon ihren Glauben an einen Erfolg des Serienhelden verloren haben, konnte Ash mit der neuesten Folge in der japanischen Ausstrahlung der Serie seinen Fluch als ewiger Verlierer brechen und gewann die Alola-Liga.

Im Laufe der Jahre hatte sich unter Anhängern der Serie sogar ein Ewiger-Verlierer-Meme etabliert, welches mit dem jetzigen Sieg endlich an Gültigkeit verliert:

Im Meme wird dokumentiert, wie Ash über die vergangenen Jahre hinweg stets scheiterte, zuletzt sogar haarscharf am Sieg vorbeischlitterte. Streng genommen hatte Ash mit der gewonnenen Orange-Liga bereits einen Sieg einheimsen können, allerdings wird dieser nicht als echter Sieg gewertet, da das Reglement nicht dem einer echten Liga entspricht.

Ash konnte endlich seinen Sieg erringen, wie sieht es mit euch aus, seid ihr wahre Pokémon-Meister? Findet es mit unserem Quiz heraus:

Seit Ashs Sieg zollen ihm Fans auf Twitter Tribut und tun ihre Meinung mit Bildern und Memes kund. Was ist eure Meinung zu seinem Triumph? Hattet ihr noch dran geglaubt, dass er seine Pechsträhne beenden kann? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!