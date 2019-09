Es sieht nicht gut aus für die Einzelhandelskette GameStop: 400 Millionen Dollar Verlust, massig Entlassungen und Schließungen von Läden. Jetzt will das Unternehmen das Design in den Läden umkrempeln.

Eine sich stetig verschlechternde finanzielle Situation bei Gamestop hat zu einer Schließung von bis zu 200 unprofitablen Läden geführt und einer Entlassung von über 100 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat zwar eine Umstrukturierung angekündigt, aber bisher hat sich die Lage nicht zum Besseren entwickelt. Es heißt, der Betrieb könne sich nicht gegen die digitale Konkurrenz behaupten. Für Gamestop geht es jetzt wohl um alles oder nichts.

Um sich vor dem endgültigen Aus zu retten, hat GameStop anscheinend damit begonnen, das Design der Läden umzustrukturieren. Auf Facebook hat ein GameStop aus Oklahoma (USA) sein neues Design in einem Video vorgestellt, unter anderem mit den Worten:

Are your ready? [...] We will be opening tomorrow. Come see us, come play some games, come check out some new merch, come hang out by some snacks, we got you covered. Check out our retro gaming base [...]. This is your place to play [...].