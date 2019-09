Nintendo Switch | SNES-Controller ab demnächst erhältlich

Seit einiger Zeit kommen Retro-Freunde auch auf der Nintendo Switch in den Genuss einiger SNES-Klassiker. Nun liefert Nintendo den passenden Controller dazu.

Zuvor erweiterte Nintendo in regelmäßigen Abständen beständig das NES-Portfolio, für den Ausbau der SNES-Spieleauswahl plant der japanische Konzern aber keine Regelmäßigkeiten ein, wie es heißt. Für die ersten zwanzig Spiele gibt's aber zunächst einmal das richtige Werkzeug.

Das kommt jetzt

In puncto Funktion kommt der neue Controller ganz nach seinem Retro-Vorbild: Inklusive den beiden für die Switch typischen ZL- und ZR-Schultertasten und einem USB-C-Anschluss zum Aufladen. Das dazugehörige Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ könnt ihr aber auch einfach das Ladekabel der Nintendo Switch selbst verwenden. In jedem Fall seid ihr passend gerüstet, um das Zubehör direkt in Betrieb zu nehmen.

Ganz nahe am Original: Der SNES-Controller für Switch

Der SNES-Controller wird exklusiv im Store von Nintendo verkauft und kostet dort circa 30 Euro. Allerdings ist nicht sicher, ab wann ihr das Gerät bestellen könnt - Nintendo vertröstet damit, dass bald nähere Informationen folgen sollen.

Falls ihr auf die originale Neuauflage von Nintendo selbst verzichten könnt, bleibt noch die Ausweichmöglichkeit auf die Gamepads von 8Bitdo. Diese sind nämlich ebenfalls der einstigen SNES-Bedienmöglichkeit nachempfunden und bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit, auf dem PC oder euren mobilen Endgeräten eingesetzt zu werden.