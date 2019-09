Borderlands 3 | PC-Spieler verlieren ihre Speicherstände

Der Loot-Shooter Boderlands 3 erfreut sich seit Release einer großen Beliebtheit. Allerdings ist die Freude durch einige technische Probleme getrübt und obendrein müssen manche Spieler nun einen wirklich ärgerlichen Fehler hinnehmen.

Borderlands 3 überzeugte schon vor Release mit durchweg guten Wertungen und wurde seit der Veröffentlichung auch von der Community und den Fans der Reihe gefeiert.

Trotz erster Aufschreie aufgrund der Exklusivität im Epic Games Store und aufkommender Framerate-Einbrüche der PC-Version, kann sich das Spiel mit einem ersten Serienrekord rühmen.

Jetzt berichten etliche PC-Spieler auf Twitter über gelöschte oder nicht aktualisierte Speicherstände, was zu frustrierten Reaktionen aufgrund des verlorenen Spielfortschritts führt.

Die Spieler vermuten das Problem im Zusammenhang mit dem Cloud-Speicher-Service, wenn dieser aktiviert würde:

Yeah Borderlands 3 deleted my save. Looks like I'll have to start over. I'm guessing this is cloud save related. PSA do NOT turn on cloud saves!