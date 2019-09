Death Stranding | Kojima plant bereits eine Fortsetzung

Viele Gamer fiebern bereits der Veröffentlichung von Hideo Kojimas neuem Spiel Death Stranding am 8. November dieses Jahres entgegen. Der Entwickler selbst bezeichnet das Spiel als "Strand Game" und betitelte somit direkt ein neues Genre. Plant er nun etwa bereits vor der Veröffentlichung eine Fortsetzung für das Spiel?

Death Stranding sieht atemberaubend aus. Plant Hideo Kojima schon einen zweiten Teil?

Was wir bisher wussten

Death Stranding ist schon seit seinem ersten Trailer auf der E3 2016 in aller Munde. Gefühlt jeder rätselt über das Spiel. Keiner weiß genau, worum es in dem Spiel gehen wird. Die Antworten auf die Fragen bekommt ihr nur häppchenweise in neuen Videos oder in Interviews mit Hauptentwickler und Schöpfer des Spiels Hideo Kojima.

Trotz dieser Umstände - oder gerade deswegen - ist der Hype um das Projekt enorm. Genau das nimmt Kojima zum Anlass, bereits jetzt von einer Fortsetzung zu sprechen.

Was neu ist

Für Kojima ist Death Stranding in ein neues Genre namens "Strand Games" einzuordnen, das von ihm persönlich geschaffen wurde. Um das Genre möglichst schnell populär zu machen, spricht Kojima in einem Interview mit Gamespot darüber, an weiteren "Death Stranding"-Spielen arbeiten zu wollen.

Dabei soll Death Stranding als Basis für besagtes Genre fungieren, auf der man weitere Projekte aufbauen kann. Gegebenenfalls soll nach Release des Spiels auch an einigen Stellschrauben gedreht werden, um das Genre weiter zu entwickeln.

Es werden laut Kojima vor allem die Pros und Contras helfen, die die Entwickler nach der Veröffentlichung erwarten, das Genre zu etablieren. Aus diesem Grund sieht er auch eine Möglichkeit darin aus Death Stranding eine Serie zu machen, damit sowohl das Entwickler-Team, als auch die Spieler das neue Genre besser kennenlernen können.

Um Death Stranding ranken sich mittlerweile einige Mysterien und es wird viel über das Spiel spekuliert. Nicht immer liegen Fantasie und Realität weit auseinander. Könnt ihr in unserem Quiz Verschwörungstheorien von Spiele-Storys unterscheiden?

Eine Fortsetzung zu Death Stranding würden viele Spieler wahrscheinlich jetzt schon begrüßen. Und das obwohl der erste Teil noch nicht erschienen ist. Nach dem Release am 8. November 2019 auf PlayStation 4 werdet ihr mehr wissen. Und wer weiß, vielleicht lässt euch das neue Genre "Strand Games" danach gar nicht mehr los.