Sumerfall Studios | Ex-Autor von Dragon Age will mit neuem Spiel Träume zerstören

Der ehemalige und langjährige Bioware-Mitarbeiter David Gaider hat ein neues Studio gegründet. Mit Summerfall Studios will er demnächst schon "Träume auf die bestmögliche Art und Weise zerstören."

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure

• Plattformen: Voraussichtlich PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2021

Das kommt jetzt

Über 17 Jahre hat David Gaider für Bioware gearbeitet und war unter anderem als Autor an den "Dragon Age"-Spielen und Star Wars: Knights of the Old Republic beteiligt. Zusammen mit Liam Esler, zuvor bei Obsidian für Pillars of Eternity verantwortlich, hat er ein neues Studio gegründet.

Der in Melbourne, Australien, ansässige Entwickler mit dem Namen Summerfall Studios will auf der kommenden PAX Australia, genauer gesagt am 10. Oktober, sein Debütprojekt vorstellen. Gaider und Esler versprechen auf der Firmenwebseite ein "charaktergetriebenes Adventure". Darüber hinaus heißt es:

"Summerfall Studios wird eure Träume zerstören und euer Herz herausreißen ... auf die allerbeste Art und Weise."

Details zum neuen Spiel gibt es noch nicht. Die Finanzierung soll allerdings mithilfe einer Kickstarter-Kampagne erfolgen, die ebenfalls erst zur PAX Australia gestartet wird.