Alan Wake | Baldige Rückkehr auf PS4, Switch und Xbox One?

Der beliebte Horror-Thriller Alan Wake könnte bald auf aktuelle Konsolen zurückkehren. Ein findiger YouTuber hat eine Anzeige bei LinkedIn entdeckt, die auf Arbeiten an einem Remaster oder Remake hindeutet.

Das kommt jetzt

Der YouTuber Doctre81 hat in einem Video die Möglichkeit erklärt, dass Alan Wake ein Remaster oder Remake für PlayStation 4, Switch und Xbox One bekommen könnte. Darin verweist er auf eine LinkedIn-Anzeige vom Entwickler Virtuos Games, der in der Vergangenheit bereits an Neuauflagen der Spyro-Trilogie, Dark Souls und Heavy Rain gearbeitet hat. Die Anzeige sucht nach einem "Lead Software Engineer" für eine unangekündigte Neuauflage eines Action-Adventures:

Grund für die Annahme, dass es sich dabei um Alan Wake handeln könnte, ist die Tatsache dass Entwickler Remedy, der zuletzt mit Control von sich reden gemacht hat, die Rechte an dem Spiel in diesem Jahr von Microsoft zurückerhielt. Gegenüber dem Magazin GameSpot sprach Remedy im Juli davon, dass Alan Wake auf verschiedenen Plattformen zurückkehren könnte. Das allein ist natürlich noch kein sicherer Beweis. Jedoch betont Doctre81 in seinem Video die Verstrickungen der Studios von Remedy und Virtuos Games. So halfen sie unter anderem bei der Entwicklung des Blockbusters Quantum Break.

In einem Thread im Gaming-Forum Resetera ist man sich indes uneinig über die Validität dieser Annahme. So gibt User salromano zu bedenken, dass die Indizien eher dünn seien. Das Spiel sei ausschließlich als Action-Adventure mit zerstörbaren Umgebungselementen beschrieben. Zudem trage die Anzeige auf LinkedIn als Bezeichnung für die Neuauflage "Remake" und nicht "Remaster" – und Alan Wake sei grafisch noch nicht veraltet genug für eine Generalüberholung. Jedoch könnte hier auch eine Unstimmigkeit in der klaren Unterscheidung der beiden Begriffe vorliegen.

Alan Wake erschien erstmals 2010 für die Xbox 360.

