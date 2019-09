Sony | Xbox-Exklusivmarke gehört nun dem PlayStation-Konzern

Seit Kurzem ist es offiziell: Sony hat sich den Entwickler Insomiac Games einverleibt. Der Zusammenschluss könnte nun das Ende der Konsolenexklusivität eines vom Studio entwickelten "Xbox One"-Spiels bedeuten.

Was wir bisher wussten

Im vergangenen Monat gab Sony bekannt, dass die Übernahme des Entwicklers Insomniac Games (zuletzt verantwortlich für Spider-Man) abgeschlossen sei. Neben dem Superhelden-Abenteuer zeigt sich das Studio zum Beispiel auch verantwortlich für die "Ratchet and Clank"-Reihe. Beide Marken sind nur auf Sony-Konsolen zu finden.

Aber auch für die Konkurrenz war Insomniac bereits am Werk und entwickelte zudem auch das "Xbox One"-Exklusivspiel Sunset Overdrive. Durch die Übernahme müssen Besitzer der Microsoft-Konsole aber eventuell auf eine mögliche Fortsetzung verzichten (Gamerant berichtet).

Was neu ist

Gegenüber den Kollegen von Inside Games bestätigte Shuhei Yoshida, Präsident von Sony Interactive Entertainment Worldwide, dass das Unternehmen nun die Rechte an den Insomiac-Spielen, darunter auch Sunset Overdrive, besitzen würde. Auf Nachfrage gab Yoshida aber keine Auskunft darüber, was dies für eine mögliche Fortsetzung bedeuten könnte.

"Insomniac ist ein leistungsstarker Entwickler, daher kann ich nur sagen, dass ich mich auf zukünftige Spiele freue", so Yoshida. Ob auf der Xbox One also noch mit einer Fortsetzung von Sunset Overdrive zu rechnen ist oder durch den Deal nun gänzlich unmöglich gemacht wurde, steht noch in den Sternen.

Mit Sunset Overdrive könnte Microsoft nun ein Exklusivspiel aus dem ohnehin von vielen als karg kritisierten Portfolio verlieren. Aber was sagen die "Xbox One"-Besitzer unter euch? Würdet ihr im Falle eines PS4-exklusiven Sunset Overdrive 2 auf die Sony-Plattform wechseln? Oder wollt ihr Microsoft auch weiterhin die Treue halten? Schreibt es uns in die Kommentare!