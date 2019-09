Viele Spieler waren zugleich verwirrt und begeistert: Red Dead Redemption erhielt einen DLC mit Zombies. Nach Funden im zweiten Teil der Western-Saga vermuten nun viele ein Comeback der Untoten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure, Third-Person-Shooter

• Plattformen: PlayStation 4, Xbox One



Das kommt jetzt

Einigen Spielern des Online-Parts von Red Dead Redemption 2 ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ungewöhnlich viele Leichen in Sümpfen zu finden sind. Dadurch entsteht die Theorie, dass der "Undead Nightmare"-DLC des Vorgängers ein Comeback feiern könnte (Gamerant berichtet). Einige Spieler sollen sogar ein Easter Egg gefunden haben, das den Verdacht auf das Comeback weiter verstärkt: John Marston, Protagonist des ersten Teils, taucht als Zombie an einer bestimmten Stelle im Spiel auf.

Einen weiteren Hinweis findet ihr auf Reddit, wo ein Bild von einem Zombie veröffentlicht wurde.

Momentan sind das jedoch alles nur Vermutungen und keine Fakten. Die Community interpretiert die Hinweise selbst und spielt Detektiv. Ob die Zombies zurückkehren oder nicht steht demnach keineswegs fest. Vielleicht gibt es auch nur ein Event (passend zu Halloween), im Zuge dessen sie im Online-Modus auftauchen. Vom Publisher selbst gab es bislang keine offizielle Ankündigung.

Die Community von Red Dead Redemption Online achtet genau auf Hinweise im Spiel. Seid ihr genau so gute Dedektive? Findet es heraus! Welche Videospielcharaktere sind hier ziemlich bescheuert beschrieben?

Zombies haben immer Saison! Vielleicht auch bald in der Welt von Read Dead Redemption 2. Zumindest kursieren Gerüchte und Hinweise darauf. Aktuell hat diese Geschichte jedoch noch Gerüchte-Charakter. Ein offizielles Statement seitens des Herstellers steht noch aus.