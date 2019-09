PS4-Sale | Viele Retro-Spiele im Angebot

Sony startet einen Retro-Sale im Playstation Store mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele. Mit dabei sind viele Klassiker aus Kindheitstagen, die es auch heute noch Wert sind, einen Blick drauf zu werfen. Wir zeigen euch eine Auswahl der kultigsten Retro Angebote.

Retrospiele werfen einen in Erinnerungen zurück, die man fast schon vergessen hatte. Viele schöne Momente, die ihr damals allein oder mit euren Freunden erlebt habt, könnt ihr nun wieder aufleben lassen.

Die Aktion läfut noch bis zum 3. Oktober. Ihr solltet euch allso nicht allzu lange Zeit lassen, um euch die Retro Klassiker zu sichern.

Wir haben uns die Angebote vorab genau angeschaut und ein paar Highlights für euch zusammengetragen.

Crash Bandicoot - N.Sane Trilogy: 39,99 Euro 19,99 Euro

Der verrückte Beuteldachs Crash Bandicoot hat 2017 eine neue Politur bekommen. Mit der N.Sane Trilogy könnt ihr alle drei Abenteuer von Crash in frischer Grafik genießen. Mit der Neuauflage der PS2-Klassiker ist es euch nun auch möglich mit seiner Schwester Coco durch die Level zu hüpfen und wirbeln. Bis zum Ende des Sales bekommt ihr das Remake für nur 19,99 Euro.

Spyro - Reignited Trilogy: 39,99 Euro 19,99 Euro

Mit Spyro - Reignited Trilogy könnt ihr euch gleich noch einen Klassiker aus alten PS1-Tagen sichern. Auch der kleine violette Drache strahlt in neuem Glanz auf der PS4. Solltet ihr dieses Jump and Run Abenteuer in seiner ursprünglichen Fassung verpasst haben, könnt ihr es für dein Preis von nur 19,99 Euro nun nachholen.

Grand Theft Auto - The Trilogy: 34,99 Euro 17,99 Euro

Mit der GTA-Trilogie bekommt ihr die volle Ladung Action in drei verschiedenen Gebieten. Verursacht Chaos und stellt euch den Cops in Liberty City (GTA III), Vice City (GTA: Vice City) und in San Andreas (GTA: San Andreas). Für nur 17,99 Euro bekommt ihr die geballt Ladung Action und dre epische Storys.

Borderlands - Game of the Year Edition: 29,99 Euro 14,99 Euro

Erst am 13. September ist mit Borderlands 3 der neue Teil der Serie erschienen. Mit der Borderlands GOTY Edition könnt ihr den ersten Teil und damit die Ursprünge des Lootshooter-Genres noch ein mal neu erleben. Und das nicht nur allein. Mit bis zu drei Freunden könnt ihr euch für nur 14,99 Euro durch ganz Pandora looten und shooten. Zusätzlich sind alle vier Addons zu dem Spiel in dieser Version enthalten, die euch noch mehr Action versprechen.

Max Payne: 14,99 Euro 7,99 Euro

Ihr steht auf Action? Dann ist Max Payne sicherlich einen Blick wert. Des Mordes beschuldigt und von Cops und Gangstern gejagt, schießt ihr euch als Max Payne durch die Großstadt. Einen zusätzlichen Reiz verschafft dem Spiel die sogenannte "Bullet Time", die euch spektakuläre Feuergefechte in Zeitlupe ermöglicht. Für nur 7,99 Euro könnt ihr Max Payne helfen den Mord an seiner Familie aufzuklären.

Day of the Tentacle - Remastered: 14,99 Euro 4,99 Euro

Wenn ihr es lieber etwas ruhiger wollt, sei euch die Remastered Version von Day of the Tentacle ans Herz gelegt. In diesem fast schon legendären Point-and-Click-Adventure von LucasArts helft ihr einem verrückten Wissenschaftler die Welt vor einem bösen lila Mutantententakel zu retten, dass die Weltherrschaft ergreifen will. In der Remastered Version könnt ihr sowohl die klassische Variante, als auch die neue Variante, mit neuen Grafikenund verbesserten Soundeffekten spielen. All das bekommt ihr noch bis zum 3. Oktober für nur 4,99 Euro im PSN Store.

Welches dieser Spiele findet ihr am interessantesten? Interessieren euch Spiele aus alten Tagen noch, oder spielt nur noch aktuelle Titel? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!