Gewinnspiel | Holt euch zwei PS4-Controller von den neuen Special Editions

Jedes Handy gibt es in stylishen Trendfarben. Warum nicht auch mal Controller? Sony geht diesen Schritt und präsentiert neue Designs. Zwei davon könnt ihr jetzt gewinnen!

Lasst euch mal folgende Farbbezeichnungen auf der Zunge zergehen: Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple, Red Camouflage. Das klingt nach ausgefeiltem Stil und sieht auch so aus. In diesem Fall handelt es sich um die vier Special Editions, in denen der Dualshock 4 Controller für die PlayStation 4 ab heute erhältlich ist. Auf der PlayStation-Seite könnt ihr euch diese und noch weitere schicke Designs ansehen.

Alles schön und gut, aber noch viel besser: Zwei dieser Controller im neuen Design könnten bald euch gehören! Und zwar einer in Rose Gold, einer in Titanium Blue, die spendiert euch Sony nämlich für dieses Gewinnspiel. Und damit auch kein Kratzer an die schönen Teile kommt, gibt es zu jedem Controller auch gleich ein offizielles Carry Case obendrauf!

Titanium Blue (vorne) und Rose Gold: Zwei der neuen Controller-Designs von Sony.

Ich will einen Controller haben. Was muss ich tun?

Super easy: Schickt uns eine Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort DUALSHOCK in der Betreffzeile. Schreibt uns in der Mail, welches Spiel ihr am liebsten mit dem neuen Controller spielen würdet. Dabei ist es ganz egal, ob das Spiel bereits erschienen oder erst angekündigt ist.

WICHTIG: Teilt uns bitte mit, welche Farbe ihr im Falle eines Gewinnes gerne hättet. Unbedingt nötig ist auch euer voller Name und eure Postanschrift, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 22. September um Mitternacht.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 23. September 2019 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, die schicken Controller wollen gewonnen werden! Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme!