Epic Games Store | Sechs Batman-Spiele für kurze Zeit kostenlos

Zwei Trilogien macht sechsmal Batman: Der Epic Games Store verschenkt aktuell die "Batman Arkham"- und "Lego Batman"-Reihe für eine Woche.

Wer schon immer einmal in das Kostüm des wohl berühmtesten Fledermaus-Helden der Welt schlüpfen wollte, kann einen Blick auf den Epic Games Store werfen. Die Distributionsplattform verschenkt bis zum 26. September sechs Batman-Spiele.

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

• Angebote: Zur Batman Arkham Trilogie im Epic Games Store

Das Highlight bildet gewiss die "Batman Arkham"-Trilogie, die Entwickler Rocksteady 2009 erstmals ins Leben gerufen hat. Bestehend aus Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight erlebt ihr darin eine teils düstere Comic-Geschichte, legt euch mit zahlreichen Widersachern im sogenannten "Free Flow"-Kampfsystem an, erledigt Detektivarbeit und erkundet, zumindest in zwei der drei Spiele, eine offene Spielwelt.

Batman: Arkham Origins, welches von Warner Bros. Montreal entwickelt wurde und chronologisch vor der Trilogie spielt, ist nicht Teil des Pakets.

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Wii

• Angebote: Zur Lego Batman Trilogie im Epic Games Store

Weniger düster, aber mit einer ganzen Prise mehr Humor ausgestattet ist die "Lego Batman"-Trilogie. Diese besteht aus Lego Batman, Lego Batman 2: DC Super Heroes und Lego Batman 3: Beyond Gotham. Wie üblich in den Lego-Spielen von Traveller’s Tales schlüpft ihr hier nicht nur ausschließlich in die Rolle des Fledermaus-Helden. Stattdessen stehen Batman unter anderem sein Sidekick Robin sowie im Laufe der Spiele zahlreiche andere DC-Charaktere zur Seite. Garniert wird das ganze mit dem allseits bekannten Slapstick-Humor.

Alle sechs Spiele sind noch bis zum 26. September kostenlos für Nutzer des Epic Games Store zu haben. Danach wechselt die Auswahl auf Everything und Metro 2033 in der überarbeiteten Redux-Version.