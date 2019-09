Der Terminator kehrt zurück, und zwar in einem Videospiel. Terminator: Resistance ist ein "First Person"-Shooter und soll am 15. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Das ist der actiongeladene Trailer zu Terminator Resistance:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 15. November 2019



Teyon, das Entwicklerstudio hinter Heavy Fire: Afghanistan und Rambo: The Video Game, arbeitet zurzeit an dem "First Person"-Shooter Terminator Resistance. Erzählt wird eine neue Geschichte basierend auf James Camerons Action-Filmen Terminator und dessen Nachfolger Terminator 2 - Tag der Abrechnung.

Terminator Resistance spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Films und erweitert den Krieg gegen die Maschinen (auch Zukunftskrieg oder Future War), der in James Camerons Filmen zu sehen ist. Dabei schlüpft ihr nach Angaben der englischsprachigen Webseite Gamespot in die Rolle von Jacob Rivers, einem Soldaten der Resistance Pacific Division. Dieser wurde von der Künstlichen Intelligenz SKYNET als Ziel ausgewählt und zur Exekution freigegeben.

In den Weg stellen sich euch völlig neue Gegner, sowie eine Auswahl an Feinden, die aus den Filmen bekannt sind. Darunter beispielsweise die ikonische "T-800"-Serie. Darüber hinaus soll Terminator Resistance eine umfangreiche Charakteranpassung mit sich bringen und bedeutende Entscheidungen von euch abverlangen, die Einfluss auf die Spielwelt und die Charaktere nehmen.

Auf der Suche nach weiteren Action-Spielen? Beantwortet die Fragen im Quiz und findet heraus, welcher Shooter am besten zu euch passt:

Terminator Resistance wurde offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung des "First Person"-Shooters soll am 15. November 2019 für PC, PS4 und Xbox One erfolgen und sich thematisch - wie auch die zugrunde liegenden Filme - dem Krieg gegen die Maschinen widmen.