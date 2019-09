Remnant: From the Ashes | Kostenloser Zusatzinhalt Letos Labor veröffentlicht

Wer den Endboss in Remnant: From the Ashes bereits erledigt hat, kann sich erneut in den Third-Person-Shooter stürzen. Ab sofort gibt es Letos Labor zu erkunden.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 20. August 2019

Das kommt jetzt

Entwickler Gunfire Games veröffentlicht mit einem neuen Update den ersten kostenlosen Zusatzinhalt für Remnant: From the Ashes. Mit an Bord ist ein neuer Dungeon namens Letos Labor, der auf allen Plattformen zur freien Erkundung bereitsteht.

Letos Labor befindet sich in der ersten Welt des Third-Person-Shooters und bringt euch zur Forschungsstation Alpha. Darin warten jedoch nicht nur Gegner und ein neuer Boss auf euch, sondern auch ein paar Rätsel. Zusätzlich gilt es eine neue Rüstung dem eigenen Inventar hinzuzufügen. Das Update steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Remnant: From the Ashes selbst wurde am 20. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und lässt euch entweder alleine oder im Koop mit zwei Freunden eine postapokalyptische Welt erkunden. Wie in der Souls-Reihe trefft ihr hinter nebelverschleierten Gebieten immer wieder auf knackige Bosskämpfe, die euer Waffengeschick auf die Probe stellen.