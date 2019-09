Call of Duty: Modern Warfare | Data Miner finden Multiplayer-Maps

Die zweite Beta-Phase für Call of Duty: Modern Warfare läuft noch heute auf PC, PS4 und Xbox One. In den PC-Daten der Beta haben Data Miner währenddessen eine Liste mit Multiplayer-Maps gefunden. Diese könnte einen guten Überblick über die Maps zum Release geben.

Ankündidungs-Trailer | CoD - Modern Warfare

Was wir bisher wussten

Neue Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare liefern Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward nur sehr verstreut. Nach der Ankündigung Ende Mai hat Activision später den Verzicht auf einen Season Pass bestätigt. Außerdem werden die Killstreaks wieder zurückkehren, die zwischenzeitlich durch Score-Streaks ersetzt wurden.

Des Weiteren hat Activision angekündigt, die Mini-Map durch einen Kompass am oberen Bildschirmrand zu ersetzen, wie es schon in vielen anderen Shootern der Fall ist. Auch Crossplay soll vollumfänglich unterstützt werden. Somit können PC- und Konsolenspieler uneingeschränkt zusammen und gegeneinander spielen. Auf einen "Battle Royal"-Modus soll hingegen zum Release verzichtet werden. Activision behält sich aber vor, einen solchen Spielmodus nachzuliefern.

Was neu ist

Während der zweiten Beta Phase von Call of Duty: Modern Warfare haben Data Miner Hinweise auf die Multiplayer-Karten gefunden. Dabei handelt es sich sowohl um Karten für den neuen 2v2-Spieler Modus Gunfight, als auch um Karten für den Standard Multiplayer-Modus. Unter anderem gehören die aus früheren Spielen sehr beliebten Karten Terminal (Modern Warfare 2) und Shipment (Call of Duty 4) dazu.

Die Liste der geleakten Maps besteht laut Gamerant jedoch nicht nur aus Karten von vergangenen Call of Duty-Spielen. Sie beinhaltet auch viele komplett neue Karten. Die folgende Liste zeigt alle Maps:

Gunfight Maps

Cargo

Hill

King

King (Night)

Docks

Pine

Showers

Speedball

Stack

Standard Multiplayer Maps

Aniyah Palace

Aniyah Tac

Azhir Cave (Night)

Azhir Cave

Crash

Dam

Deadzone

Grounded

Scorch

Varskaya District

Euphrates Bridge

Faridah

Smetna Farms

Frontier

Gulag

Hackney Yard

Hackney Yard (Night)

Lumber

Malyshev

Precinct

Milbase 1

Milbase 2

Neon

Petrogad

Piccadilly

Port 2

Noir

Prison

Frost

Crusher

Gun Runner

Gun Runner (Night)

Rivne

Rust

Shipment

Shipment (Night)

Terminal

Slums

Spear

Spear (Night)

Speed

Stadium

Sub Base

Transit

Takedown

Torez

Karst River Quarry

Viele Fans der Call of Duty Reihe werden sich auf die "neuen alten" Maps freuen. Worüber sich viele auch regelmäßig freuen sind Easter Eggs in Videospielen. Könnt ihr erraten, in welchen Spielen sich diese zehn Easter Eggs befinden?

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Konntet ihr bereits erste Eindrücke in den Beta-Tests sammeln und fiebert dem Release entgegen? Was haltet ihr von den geleakten Maps? Schildert uns eure Eindrücke gerne in den Kommentaren!