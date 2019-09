Steam | Tolle Angebote für Strategie- und Action-Fans

Ob Adventure-, MMO-, Strategie- oder Shooter-Fan, auf Steam lassen sich gerade allerlei Angebote für jeden Genre-Liebhaber finden. Über 1.600 Videospiele, DLCs und Sondereditionen befinden sich teilweise stark reduziert im Angebot. Wir haben eine Auswahl der unserer Meinung nach besten Angebote für euch herausgesucht.

Das kommt jetzt

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider schlüpft ihr in die Rolle von Lara Croft und versucht die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten. Wer das Serien-Finale noch nicht gespielt hat, kann das ab sofort zum stark reduzierten Preis von momentan 19,79 Euro statt 59,99 Euro nachholen.

Conan Exiles

Seid ihr weniger an Singleplayer-Spielen interessiert und wollt euch stattdessen mit Freunden in blutige Gefechte stürzen, könnte Conan Exiles genau das richtige für euch sein. Für 19,99 Euro statt 39,99 Euro könnt ihr euch bereits in die MMO-Welt von Conan stürzen. Die volle Ladung erhaltet ihr hingegen mit der Conan Exiles - Complete Edition für 59,99 Euro statt 99,99 Euro .

Jurassic World Evolution

Dinosaurier-Fans sollten hingegen einen Blick auf Jurassic World Evolution werfen. Hier errichtet ihr einen eigenen Park, erforscht neue Dinosaurier und versucht so viele Besucher wie möglich anzulocken. Passt aber besser auf, dass euch kein Fleischfresser entkommt. Für 13,49 Euro statt 44,99 Euro kann das Aufbaustrategiespiel euch gehören.

Planet Coaster

Könnt ihr zwar mit Aufbaustrategiespielen etwas anfangen, aber Dinosaurier sind so gar nicht euer Ding, ist vielleicht Planet Coaster das richtige Spiel für euch. Baut einen Freizeitpark und errichtet Achterbahnen nach euren Wünschen. Bei über 1.000 Bauteilen könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Für 11,39 Euro statt 37,99 Euro wandert Planet Coaster in eure Steam-Bibliothek.

Watch Dogs 2

Könnt ihr den Release von Watch Dogs: Legion kaum noch abwarten, bietet sich euch jetzt die optimale Gelegenheit die Wartezeit mit dem direkten Vorgänger zu überbrücken. In Watch Dogs 2 geht es auf nach San Francisco, wo ihr in die Rolle von Hacker Marcus schlüpft und den größten Hack der Geschichte auszuführen versucht. Mit 70 Prozent Rabatt befindet sich das Action-Spiel für 17,99 Euro statt 59,99 Euro im Angebot.

Viele Videospiele sind grafisch kaum noch von der Realität zu unterscheiden, oder etwa doch? Versucht in diesem Quiz zu erraten, welche Bilder der Realität entstammen und welche aus einem Videospiel sind:

Steam hält momentan über 1.600 Angebote für euch bereit. Ist bei all der Auswahl etwas für euch dabei oder spart ihr euer Geld lieber für neue Videospiel-Veröffentlichungen? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommantare!