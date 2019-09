Star Wars Battlefront 2 | Neues Update mit Koop-Modus angekündigt

Noch in dieser Woche wird Star Wars Battlefront 2 um ein neues, großes Update erweitert. Mit an Bord befindet sich ein neuer Planet und ein Koop-Modus.

Die Inhalte des September-Updates vorgestellt:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 17. November 2017

• Weitere Artikel: Star Wars Battlefront 2: Wie steht die Community heute dazu?

Das kommt jetzt

Star Wars Battlefront 2 ist noch lange nicht am Ende. Trotz eines zuletzt negativen Rekordes für Publisher Electronic Arts, der mit dem Spiel im Zusammenhang steht, liefert Entwickler Dice weiter frische Inhalte. Im bevorstehenden September-Update gibt es gleich zwei neue Modi für den Multiplayer-Shooter.

In Sofort Action kämpft ihr als einzelner Spieler gegen eine Reihe von KI-Gegnern um Kommandopunkte. In einem Menü könnt ihr vorher Schwierigkeitsgrad, feindliche Helden und viele weitere Dinge individuell anpassen. Relativ ähnlich ist dann der Koop-Modus, indem bis zu vier Spieler gegen Bots auf allen Planeten der Klonkriege antreten. Weiter ins Detail ist Dice noch nicht gegangen.

Darüber hinaus wird das Update Felucia als neuen Planeten und den Klon Kommando implementieren. Letzterer verfügt über einen anpassbaren Blaster, welcher zudem als Granatwerfer funktioniert.

Das September-Update für Star Wars Battlefront 2 erscheint voraussichtlich am 25. September für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zwischen dem 11. und 18. Oktober könnt ihr zudem ein neues Outfit für Luke Skywalker freischalten, sofern ihr in Sofort Action 150 Gegner ausschaltet.