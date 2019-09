Switch Lite | Neue Hardware von Nintendo zeigt jetzt schon ein altes Problem

Nintendo hatte in der Vergangenheit schon Probleme mit den Joy-Cons. Switch-Spieler berichteten, die Analog-Sticks fangen an zu driften. Im Spiel war Bewegung zu sehen, ohne dass ein Analog-Stick berührt worden wäre. Jetzt ist das erste Problem dieser Art bei der neuen Switch Lite aufgetaucht

Was wir bisher wussten

Nintendo hatte bereits ein der Vergangenheit mit einem technischen Problem an den Steuerelementen seiner Hybridkonsole Nintendo Switch zu kämpfen. Joy-Cons von einzelnen Switch-Konsolen bekamen ein Eigenleben und fingen an zu driften. Spielfiguren fingen an sich zu bewegen, obwohl keine Eingabe seitens des Spielers erfolgt. Ein absoluter Genickbruch für so gut wie jedes Spiel.

Nintendo bot, nach einer Klage wegen fehlerhafteer Joy-Cons, für Betroffene eine Lösung an. Konsumten durften ihre Joy-Cons einsenden, um sie ausgetauscht zu bekommen.

Jetzt sind erste Probleme dieser Art auch bei der neuen Nintendo Switch Lite aufgetaucht.

Was neu ist

Laut einem YouTube-Video vom Kanal Alexis Javier macht die Switch Lite bereits erste Probleme. Wie im Video zu sehen ist, beginnt der linke Analogstick zu driften. Langsam bewegt sich das Bild und am Stick ist kein Finger zu sehen. Erst ab dem Zeitpunkt, an dem das sich drehende Bild angehalten werden soll.

Nintendo hat sich dazu noch nicht geäußert. Die Situation gestaltet sich hier wesentlich schwieriger, da ja die Bedienelemente in der Lite-Version nicht einfach abgenommen und ausgetauscht werden können. Diese sind fest in der Hardware integriert.

Ein bekanntes Problem, das auch in einer neuen Hardware auftaucht, wirft natürlich die Frage auf, was in der Entwicklung und Qualitätssicherung bei Nintendo da nicht funktioniert hat. Gehört ihr auch zu den Leidtragenden und habt dieses Problem?