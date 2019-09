Die finale Beta-Phase des Multiplayers von Call of Duty: Modern Warfare hat nun ein Ende gefunden. Dabei wurde noch einmal deutlich, wo die Probleme des Shooters liegen. Spieler machen jetzt in den sozialen Medien darauf aufmerksam.

Was wir bisher wussten

Fans von Call of Duty: Modern Warfare konnten sich im Verlauf der letzten Wochenenden ausgiebig in den Beta-Phasen austoben. Darunter zunächst ein Exklusiv-Zugang für “PlayStation 4“-Spieler und eine Woche später dann auch "Xbox One"- und PC-Spieler.

Außerdem war die Freude groß, als gestern von Data Minern entdeckt wurde, welche Multiplayer-Maps wahrscheinlich verfügbar sein werden, darunter auch beliebte Klassiker.

Was neu ist

Ein großer Kritikpunkt der Community dreht sich nun um Bedenken rund um das Spawn-System des Shooters. In der Beta-Phase wurde deutlich, dass die Spawn-Punkte zum Teil ziemlich ungünstig gewählt sind. Spieler berichten, dass sie sich beim Spawn in feindlichen Gebieten befinden, was natürlich zur Folge hat, dass sie sofort wieder unter Beschuss stehen.

Ein Spieler hat dies auch ganz anschaulich in einem Video auf Reddit gepostet:

Optimalerweise sollten Spawn-Punkte so gesetzt sein, dass Spieler sich in den Reihen ihrer Team-Mitglieder befinden, um sich für die Schlacht neu zu wappnen.

Beta-Phasen sollten dafür genutzt werden, solche Probleme offenkundig zu machen und offenbar haben die Entwickler bereits auf diese Kritik reagiert und sie sich zu Herzen genommen. Wie Gamerant berichtet, hat ein Verantwortlicher bei Infinity Ward verlauten lassen, dass sich intensiv um diese Probleme gekümmert wird.

Ob diese Spawn-Probleme bis zum Release behoben werden, wird die Zukunft zeigen. Spätestens am 25. Oktober werdet ihr die Ergebnisse sehen, denn dann erscheint der Ego-Shooter. Freut ihr euch auf Modern Warfare? Sagt es uns in den Kommentaren!