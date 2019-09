Endlich etwas handfestes: Im Rahmen einer neuen Ausgabe State of Play haben Sony und Naughty Dog neue Spielszenen aus The Last of Us 2 und einen Veröffentlichungstermin präsentiert.

Das neue Video zu The Last of Us 2:

The Last of Us 2

Darauf haben viel Fans seit der Ankündigung gewartet: The Last of Us 2 hat einen Veröffentlichungstermin. Das neue Spiel von Naughty Dog erscheint voraussichtlich am 21. Februar 2020 für die PlayStation 4.

Damit allerdings nicht genug. Im Video, welches wir oben für euch eingebunden haben, gibt es zahlreiche neue Impressionen aus The Last of Us 2 zu bestaunen. Unter anderem ist Protagonistin Ellie mal wieder im Schnee unterwegs, macht Jagd auf Clicker und feindlich gesinnte Menschen und trifft außerdem im Laufe der Zeit auf Joel.

Welche Ziele im Detail verfolgt werden, ist noch unklar. Ein Leitthema für Ellie ist jedoch Rache und Vergeltung.

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare lässt euch um die Welt reisen:

Zum neuen Call of Duty: Modern Warfare, welches gerade erst zwei Multiplayer-Beta-Wochenenden hinter sich hat, gibt es frische Informationen zur Singleplayer-Kampagne. In einem rund anderthalb Minuten langen Trailer gewährt Entwickler Infinity Ward Einblicke in die Geschichte, die euch erneut an verschiedene Orte der Welt bringt. Mit dabei ist unter anderem ein jüngerer Captain Price.

Civilization 6

Civilization 6 erscheint für zwei Konsolen

Auf der Nintendo Switch ist es bereits erhältlich, nun will Civilization 6 die nächsten Konsolen erobern. Am 21. November erscheint das Rundenstrategie-Spiel für die PlayStation 4 und Xbox One. Neben dem Basisspiel wird es am selben Tag außerdem ein kostenpflichtiges Erweiterungsbundle geben, welches die beiden Addons Civilization 6: Rise and Fall und Civilization 6: Gathering Storm sowie 18 weitere Anführer enthält.

Humanity

Humanity | Ankündigungstrailer für 2020

Enhance Games und Tha Ldt. haben die "State of Play"-Ausgabe von Sony für die Ankündigung von Humanity genutzt. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Projekt, bei dem gleich zwei riesige Massen aus Menschen aufeinander treffen und sich teilweise intensiv bekämpfen - mit Leuchtstäben, Granaten oder gar Laserwaffen.

Details zum Spielziel und wie sich Humanity spielt wollen die Studios erst 2020 verraten.

Wattam

Feuchtfröhlich in Wattam:

Das neue Spiel von Keita Takahashi, dem Erfinder von Katamari Damacy, ist schon seit einigen Jahren angekündigt. Nun befindet sich die Entwicklung auf der Zielgeraden. Im neuen Video, der erneut sehr viel Fröhlichkeit versprüht, heißt es, dass Wattam voraussichtlich im Dezember 2019 erscheint.

Das kommende Jahr bietet auf dem Blatt Papier bereits den einen oder anderen Knallertitel. Nun gesellt sich noch The Last of Us 2 hinzu, welches garantiert bereits auf dem Wunschzettel vieler Spieler steht.