Borderlands 3 | "Iron Man"-Anspielung im Spiel entdeckt

Mit Borderlands 3 erschien kürzlich der dritte Teil der beliebten Loot-Shooter-Reihe und Entwickler Gearbox hat sich für den Serienneuling einige lustige Referenzen überlegt. So fand auch eine Anspielung auf den Marvel-Superhelden Iron Man ihren Weg ins Spiel.

Was wir bisher wussten

In Borderlands 3 werdet ihr auf unzählige Waffen stoßen, welche ihr eurem Arsenal hinzufügen könnt. Eine davon - der legendäre Raketenwerfer "Annexed Jericho" - spielt dabei auf den Film Iron Man aus dem Jahr 2008 an (Gamerant berichtet).

Was neu ist

Die wohl markanteste Anspielung des Annexed Jericho auf Iron Man ist der rote Beschreibungstext. Dieser ist nämlich ein Zitat aus dem Film, geäußert von Tony Stark respektive "Iron Man"-Darsteller Robert Downy Jr. höchstpersönlich. Während einer Waffendemonstration macht er die Bemerkung, dass er Waffen bevorzuge, die nur einmal abgefeuert werden müssen.

Die Annexed Jericho in Borderlands 3.

(Quelle: YouTube, Digfig University)

Auch der Name ist eine Referenz auf den Marvel-Streifen: Da kommt nämlich ebenfalls ein Jericho-Raketenwerfer zum Einsatz, dessen Geschosse sich beim Abfeuern aufteilen. Dies ist auch bei der Borderlands-Kanone der Fall. Zwar teilen sich die Projektile nicht ganz so stark wie in Iron Man, dafür verfügt der Raketenwerfer aber über einen erhöhten Streuschaden und eine erhöhte Genauigkeit - das perfekte Werkzeug also, um ganzen Gegnerhorden beizukommen.

Borderlands 3 bietet eine fantastische Spielwelt! Findet in unserem Quiz heraus, was noch interessant für euch sein könnte.

Übrigens: Auch die Konkurrenzhelden von DC Comics kommen in Borderlands 3 natürlich nicht zu kurz. So findet sich beispielsweise im Spiel auch eine Pistole, die dem Greifhaken von Batman äußerst ähnlich sieht. Welche Easter Eggs habt ihr denn bereits im Spiel entdeckt? Schreibt es uns in die Kommentare!