PlayStation 4 | Special Editions zu The Last of Us 2 und Death Stranding angekündigt

Für die nächsten beiden großen Exklusiv-Spiele für die PlayStation 4 hat Sony neue Pakete geschnürt. Bei The Last of Us 2 erwartet euch eine Collector's Edition, bei Death Stranding ein besonderes "PS4 Pro"-Bundle.

Im neuen Trailer zu The Last of Us 2 ist einiges los:

Was wir bisher wussten

Die PlayStation 4, soviel ist recht sicher, befindet sich so langsam aber sicher auf der Abschieds-Tournee. Die nächste Generation ist bereits bestätigt, aber vorher gibt es noch den einen oder anderen Knaller. Noch in diesem Jahr erscheint beispielsweise Death Stranding aus der Feder von Hideo Kojima, bei dem es zuletzt intensive Spieleinblicke gegeben hat.

Seit gestern ist zudem bekannt, dass auch The Last of Us 2 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Für beide Spiele hat Sony zudem Special Editions geplant.

Was neu ist

Für Death Stranding gibt es ab dem 8. November ein spezielles "PlayStation 4 Pro"-Bundle zu erwerben. Darin enthalten ist eine PlayStation 4 Pro mit 1 Terabyte Festplatte in einem weißen Look mit Death Stranding-Handabdrücken. Der beiliegende "Dualshock 4"-Controller ist derweil in einem transparentem Orange gehalten, welches an die BB-Kapsel aus dem Spiel erinnert. Keine Sorge, ein Baby ist hier nicht mit an Bord. Zu guter Letzt ist außerdem das Spiel als Blu-ray-Disc beigelegt.

Das "PS4 Pro"-Bundle von Death Stranding ist ab dem 8. November erhältlich.

The Last of Us 2 wird gleich in vier Versionen angeboten. Neben der Standard Edition gibt es eine Special Edition, die ein Steelbook, ein 48-seitiges Mini-Artbook, ein dynamisches Design für das PS4-Menü und 6 PSN-Avatare enthält. Eine Alternative stellt die Digital Deluxe Edition dar, die ebenjenes Artbook als digitale Version beinhaltet.

Die digitalen Inhalte der Special Edition von The Last of Us 2 sind auch in der Digital Deluxe Edition enthalten.

Wem das nicht genug ist, der kann zur Collector's Edition von The Last of Us 2 greifen. Diese beinhaltet neben dem Steelbook und Mini-Artbook außerdem eine 30 cm große Figur von Ellie, eine Nachbildung von Ellies Armring, sechs Emaille-Anstecker, ein Lithografie-Grafikdruck und ein fünfteiliges Sticker-Set. Zudem gibt es digital ein dynamisches Design für das PS4-Menü, 6 PSN-Avatare, den Soundtrack und das Mini-Artbook oben drauf.

Das Highlight der Collector's Edition von The Last of Us 2 ist gewiss die Statue von Ellie.

Offenbar nur in den USA, so lässt es zumindest der PlayStation Blog erahnen, ist zudem eine Ellie Edition geplant. Diese enthält zusätzlich zu den Inhalten der Collector's Edition noch einen Rucksack und den Soundtrack des Spiels auf Schallplatte.

The Last of Us 2 inklusive sämtlichen Special Editions erscheint übrigens voraussichtlich am 21. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Zumindest solange es zu keiner Verschiebung kommt. Auf welche der vorgestellten Editionen habt ihr schon jetzt ein besonderes Auge geworfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!