Zocker gehen, wenn sie ein neues Spiel oder eine Konsole kaufen wollen, in das nächste Elektronikfachgeschäft oder den kleinen Spieleladen nebenan. Viele kaufen ihre Geräte und Zubehör heutzutage auch online über Vertriebsplattformen oder die Spiele als digitalen Download im Store. Für PlayStation-Spieler gibt es ab sofort auch die Möglichkeit, sich die neuen Konsolen, Zubehör und Spiele zu beschaffen: Den neuen PlayStation Store!

Neben The Last of US - Remastered, wird es zum Start noch 11 weitere Titel zu kaufen geben.

Alle Infos zum Service

Den PlayStation Store gibt es schon lange. Bisher konntet ihr darüber eure Spiele, DLCs und Apps digital beziehen. Der neue PlayStation Store bietet euch die Möglichkeit auch Hardware und physische Spiele direkt online von PlayStation zu kaufen.

Das kommt jetzt

Der neue PlayStation Store bietet euch mehr als zuvor. Ab sofort können Spieler in den USA über die amerikanische PlayStation Website nun auch andere PlayStation Produkte kaufen, als lediglich digitale Downloads via PSN Store. Zu den neuen Vertriebsangeboten gehören laut einem offiziellen Blogbeitrag von PlayStation neben den verschiedenen Konsolen-Ausführungen auch die PS VR, verschiedene Bundles, physische Spiele und Zubehör, wie Headsets und DualShock 4 Controller.

Die anfängliche Auswahl der Spiele besteht aus folgenden:

Astro Bot: Rescue Mission

Blood & Truth

Bloodborne

Days Gone

God of War 3 Remastered

Horizon Zero Dawn

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

MLB The Show 19

Quantic Dream Collection

Ratchet & Clank

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Es ist jedoch bereits in Planung, die Auswahl zu erweitern und den Fans so Zugang zu noch mehr Spielen zu ermöglichen. Laut eigenen Aussagen sollen sich die Preise in PlayStations eigenem Online-Store denen anderer Verkaufsplattformen ähneln. PlayStation Plus Mitgliedern wird sogar ein kostenloser Versand innerhalb eines Tages garantiert.

Nicht nur durch englisch und deutsch, sondern auch in einige andere Sprachen wurden diese Spieletitel nacheinander übersetzt. Testet im Quiz, ob ihr anhand dieser interessanten Übersetzungen das richtige Spiel erratet:

Ob das Angebot auch auf weitere Länder ausgedehnt wird, hat PlayStation noch nicht bekanntgegeben. Würdet ihr euch den neuen PlayStation Store auch hierzulande wünschen? Eure Meinung interessiert uns. Schreib uns gern in die Kommentare, was ihr von dem neuen online Angebot von PlayStation haltet.