Das Releasedatum von The Last of Us 2 ist nun endlich bekannt. Viele Infos über den Inhalt gibt es bisher trotzdem nicht. Ambitioniert ist das Spiel aber in jedem Fall, denn die Fortsetzung des Zombieabenteuers verspricht ziemlich umfangreich zu werden.

Die letzte Folge von PlayStation State of Play offenbarte wichtige Informationen rund um The Last of Us 2:

Was wir bisher wussten

Der Creative Director Neil Druckmann nannte The Last of Us 2 das "ehrgeizigste und längste" Projekt von Naughty Dog. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die lang ersehnte Fortsetung. Allzu viel zum Spiel selbst verriet Druckmann zwar nicht, zeigte dafür aber, wie ambitioniert man tatsächlich an das Projekt herangehe: Die physische Version von The Last of Us 2 soll nämlich auf gleich zwei Discs ausgeliefert werden (PlayStation Blog berichtete).

Was neu ist

Darüber, wie umfangreich tatsächlich The Last of Us 2 werden soll, spekulierte das Internetportal PlayStation Lifestyle. Vergleichsweise wurde dafür die ebenfalls aus der Spieleschmiede Naughty Dog stammenden Titel Uncharted 4 und The Last of Us herangezogen. Ersterer verfügt über eine Spielzeit von rund 15 Stunden; Spieler, die hingegen alles erkunden und finden wollen, benötigen insgesamt 18 Stunden.

Die Spielzeit von The Last of Us ist dabei relativ ähnlich, auch wenn es hier für leidenschaftliche Sammler weniger zu entdecken gibt. Die Vermutung liegt also nahe, dass das The Last of Us 2 angesichts der Auslieferung auf zwei Discs noch ein ganzes Stück umfangreicher sein dürfte als die vorangegangenen Titeln des Entwicklers. Vielleicht mehr als 30 Stunden, was für ein storylastiges Spiel wie The Last of Us gewaltig wäre.

Nur wenige Spiele sehen so gut aus wie The Last of Us 2. Bei einigen Titeln herrscht aber definitiv Verwechslungsgefahr mit der realen Welt. Erkennt ihr den Unterschied zwischen Videospiel und Realität?

Erscheinen soll The Last of Us 2 übrigens am 21. Februar 2020. Zudem habt ihr neben der Standardausführung des Spiels die Auswahl zwischen einer Special Edition, einer Collector's Edition und einer Ellie Edition, die jeweils über verschiedene Extras verfügen.