Medal of Honor: Above and Beyond | Neuer Serienableger angekündigt

Seit 2012 ist es um die Marke Medal of Honor still geworden. Nun soll die traditionsreiche Shooter-Serie einen erneuten Auftrieb bekommen - ein neuer Teil wird derzeit von Respawn Entertainment entwickelt.

• Genre: Shooter

• Plattformen: Oculus Rift



Anders als wie bisher gewohnt soll der neue Serienableger, welcher auf den Namen Medal of Honor: Above and Beyond hört, ein exklusives "Virtual Reality"-Spiel für Oculus Rift werden. Ein erstes Video mit Gameplay-Szenen offenbart bereits Details zum Inhalt: Die Handlung von Medal of Honor: Above and Beyond ist in Europa angesiedelt. Auf der Seite des französischen Widerstands müsst ihr euch gegen die Nazis zur Wehr setzen.

Zuletzt ernteten Spiele der Reihe, wie zum Beispiel Medal of Honor: Warfighter, kein besonders großes Lob, nichtsdestotrotz gehören einige der Serienableger zu den besten Spielen, die den Zweiten Weltkrieg als Thema haben. Dass nun ein Entwickler wie Respawn Entertainment für den kommenden Ableger der Reihe verantwortlich ist, könnte der angestaubten Serie neuen Schwung verleihen. Die ersten Szenen scheinen jedenfalls positiven Anklang zu finden.

Auch als Besitzer von Oculus Quest könnt ihr in den Genuss von Medal of Honor: Above and Beyond kommen, sofern ihr über einen leistungsstarken PC verfügt. Mit dem Software-Update Oculus Link könnt ihr so auch "Oculus Rift"-spiele erleben. Wann genau Medal of Honor: Above and Beyond kommendes Jahr erscheinen soll, steht indes noch nicht fest.