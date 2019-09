Rockstar Games feiert. Und zwar das sechsjährige Bestehen von GTA Online. Zum Anlass warten saftige Rabatte, neue "Überlebenskampf"-Karten und eine Million Dollar auf euch.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Das kommt jetzt

Mit GTA Online ist noch lange nicht Schluss! Nach dem großen "Casino-Update" locken nun unter anderem eine Million Dollar damit, euch wieder nach Los Santos zu begeben.

Wenn ihr euch bis zum 2. Oktober einloggt, winkt euch das begehrte Geld. Rockstar Games wird es euch voraussichtlich bis zum 09. Oktober auf euer virtuelles Konto überweisen. Zu diesem Zweck gibt es auch zahlreiche Rabatte in der ganzen Stadt. Von Fahrzeugen über Tuning bis hin zu Waffen ist alles im Rabatt mit inbegriffen.

Ebenfalls gibt es doppelte Belohnungen für den Modus "Überlebenskampf", der mit dem Update auch um sieben neue Karten erweitert wurde.

"Geht in Deckung und stellt eure Fähigkeiten in sieben neuen Überlebenskampf-Herausforderungen unter Beweis. Schlagt in der Grove Street einen Angriff der Ballas zurück, kämpft im Atombunker gegen Avon Hertz' schwerbewaffnete Schergen und Juggernauts und vieles mehr", schreibt Rockstar Games auf Twitter.

Auch das Casino ist mit seinem wechselnden Geschenkartikelladen und dem neuen "Glücksrad-Auto" einen Blick wert.

Auch in Grand Theft Auto 5 findet ihr viele Verweise darauf: Testet in unserem Quiz, ob ihr diese Spielegeschichten von Verschwörungstheorien unterscheiden könnt!

Seit sechs Jahren füttert Rockstar Games kontinuierlich den Online Modus von GTA 5 mit DLCs. Vergleicht ihr die "Vanilla"-Version mit der heutigen, wird deutlich wie stark die Entwickler an der Optimierung und der Veröffentlichung neuer Inhalte interessiert sind. Schauen wir mal was die Zukunft noch so bringt.