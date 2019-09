Ein neuer Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order gibt euch weitere Einblicke in das Weltraumabenteuer. Fans dürfen sich über neue Details zur Spielhandlung freuen - und zu den Bösen.

Im neuen Abenteuer erwarten euch treue Freunde und mächtige Feinde:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 15. November 2019

• Weitere Artikel: Star Wars: Hat Disney 7 Jahre an Spiele-Potenzial verschlafen? (Special)

Das ist neu

Der Trailer zeigt, wie der Protagonist von Star Wars Jedi: Fallen Order Cal Kestis auf seiner Reise verschiedene Planeten bereist, um ein vollwertiger Jedi-Ritter zu werden.

Dabei begegnen ihm eine Reihe von Charakteren und Ungeheuern - einigen davon muss Cal im Kampf die Stirn bieten, darunter der Fledermaus Gorgarra, dem Chirodactylus und - wie der Trailer ebenfalls offenbart - auch der Second und Ninth Sister, Schülerinnen von Darth Vader, dessen Auftritt zwar nicht bestätigt wurde, aber nicht gänzlich unmöglich ist.

Glücklicherweise sind Cal auf seiner Reise nicht alle feindlich gesonnen, denn an seiner Seite befindet sich dessen treuer Droide BD-1, der Jedi Knight Cere und der Rest des Teams, mit dem er durch die Galaxis reist.

Kurze Ausschnitte können viel über ein Spiel verraten. Erkennt ihr anhand dieser Szenen die Spiele der letzten Jahre?

Erscheinen soll Star Wars Jedi: Fallen Order am 15. November 2019 für PS4. Xbox One und PC. Wem die Ausschnitte des neuen Trailers noch nicht genug offenbaren, der wirft am besten - sofern noch nicht bekannt - einen Blick auf die Gameplay-Demo der vergangenen E3. Hier warten nämlich ganze 26 weitere Minuten an Spielinhalten auf euch!