Games with Gold | Das ist die Oktober-Auswahl

Wie jeden Monat stehen den "Games with Gold"-Abonnenten auch im Oktober wieder eine Reihe kostenloser Spiele zur Verfügung. Das ist die kommende Auswahl.

Bis zum 30. September könnt ihr euch noch die September-Spiele sichern. Ab dann können alle "Xbox One"-Besitzer mit einem gültigen "Games with Gold"-Abonnement die neuen Angebote kostenlos in ihrer Bibliothek speichern!

Das kommt jetzt

Tembo the Badass Elephant

Ab dem 1. Oktober könnt ihr euch auf der Xbox One Tembo the Badass Elephant sichern - ein 2D-"Jump and Run", in welchem ihr die Rolle des Elefanten Tembo schlüpft und die Stadt Shell City vor der drohenden Vernichtung durch die feindlichen PHANTOM-Streitkräfte bewahren müsst.

Bolt - Ein Hund für alle Fälle

Ebenfalls ab dem 1. Oktober steht Bolt - Ein Hund für alle Fälle zum Download bereit. In dem ursprünglich für die Xbox 360 erschienenen Lizenzspiel bestreitet ihr eine Reihe von Missionen in der Rolle des titelgebende Superhundes und dessen Besitzerin Penny.

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge

Mitte des Monats - ab dem 16. Oktober - könnt ihr euch zudem Ninja Gaiden 3: Razor's Edge sichern. Die Neuauflage von Ninja Gaiden 3 bringt eine ganze Palette an neuen spielbaren Charakteren mit, alle ausgestattet mit eigenen Ninja-Fähigkeiten.

Friday the 13th

Horror-Fans werden ab dem selben Tag mit Friday the 13th glücklich. Hier steuert ihr wahlweise den maskierten Killer Jason Vorhees oder eines seiner potenziellen Opfer, und müsst entweder eure Widersacher zur Strecke bringen oder aus den Klauen von Jason entkommen.

Die Xbox One ist vielleicht doch nicht eure Konsole? Wir wollen wissen auf welcher Plattform ihr zockt!

Bitte beachtet, dass die "Xbox One"-Spiele immer für jeweils einen ganzen Monat, die "Xbox 360"-Spiele aber nur für zwei Wochen kostenlos erhältlich sind. Sofern ihr also nichts verpassen wollt, solltet ihr als "Games with Gold"-Abonnent alle zwei Wochen einen Blick in den Store wagen und euch die entsprechenden Angebote sichern.