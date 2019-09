Während er in The Last of Us noch Teil der Gesamterfahrung war, wird der Nachfolger nun ohne ihn auskommen müssen. Die Rede ist vom Multiplayer. Diese Info teilte Naughty Dog heute auf Twitter mit den Fans.

Was wir bisher wussten

In The Last of Us nahm der Multiplayer größere Ausmaße an als ihr vielleicht denkt. Neben unzähligen kosmetischen Items, Waffen und Gesten-Paketen gab es sogar Map-Packs. Der Multiplayer scharte eine kleine, aber treue Fanbase um sich.

Umso spannender war die Frage, ob der Nachfolger ebenfalls eine Online-Komponente beinhaltet oder diese sogar weiter ausbaut. Heute, auf Twitter, hat Naughty Dog euch selbst die Antwort gegeben.

Was neu ist

An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Auf Twitter schreibt der Entwickler, dass The Last of Us 2 keinen Multiplayer haben wird. Es sollte ursprünglich einen geben, aber neben der großen Einzelspieler-Kampagne sei dies zu viel gewesen. Das dürfte auch der Grund sein, warum es erst so spät Informationen hierzu gibt.

Um keines der beiden Projekte zu vernachlässigen, entschied sich der Entwickler für eine reine Einzelspieler-Erfahrung. Nichtsdestotrotz werdet ihr vielleicht dennoch in den Genuss eines Multiplayers kommen. Allerdings nicht als Teil von The Last of Us Part 2. Vielleicht will Naughty Dog die bisher entstandenen Konzepte in ein ganz eigenes Spiel verpacken.

