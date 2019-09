My Hero One's Justice 2 | Nachfolger befindet sich in Arbeit

Fans des Animes My Hero Academia können sich auf ein weiteres Spiel freuen. In Japan hat Bandai Namco die Entwicklung von My Hero One's Justice 2 öffentlich gemacht.

Der erste Teil hat bereits einige bekannte Charaktere des Animes enthalten:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action Adventure

• Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2020

Das kommt jetzt

Im Oktober 2018 hat Bandai Namco mit My Hero One's Justice eine Videospiel-Umsetzung des Animes My Hero Academia veröffentlicht. Offenbar war das Projekt von Erfolg gekrönt, denn ein zweiter Teil befindet sich schon auf dem Weg.

Wie die englischsprachige Webseite Gematsu berichtet, wurde My Hero One's Justice 2 in der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Jump angekündigt. Mit an Bord sind dieses Mal unter anderem Charaktere der vierten Staffel des Animes dabei. Bestätigt ist bislang Kai Chisaki.

Wie effektiv sind Werbebotschaften bei euch? Testet in unserem Quiz, ob ihr die Spiele oder Konsolen anhand von verschiedenen Werbetexten erkennen könnt:

My Hero One's Justice 2 erscheint voraussichtlich 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Die Portierung für den westlichen Markt ist bislang nicht angekündigt, aber angesichts des Vorgängers womöglich nur eine Frage der Zeit.