Epic Games Store | Everything und Metro 2033 Redux als Gratis-Spiele

Nach Batman geht es in die Postapokalypse: Der Epic Games Store verschenkt auch in dieser Woche wieder zwei Spiele für PC-Besitzer.

Das kommt jetzt

Der Epic Games Store stoppt weiterhin nicht seine Gratis-Offensive. Nach zuletzt sechs Batman-Spielen gibt es nun wieder zwei Spiele für alle PC-Besitzer kostenlos bis zum 3. Oktober zu haben.

Alle Infos zu Metro 2033 Redux

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 29. August 2014

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Das erste Gratis-Spiel ist der Shooter Metro 2033 in der überarbeiteten Redux-Version. Im Vergleich zum Original gibt es vor allem eine optische Überarbeitung zu bestaunen, die näher am Nachfolger Metro: Last Light angesiedelt ist.

Spielerisch übernehmt ihr in Metro 2033 die Rolle des Protagonisten Artjom, der, wie viele andere junge Menschen, in der Metro geboren und aufgewachsen wird. Die Erdoberfläche, die aufgrund eines apokalyptischen Ereignisses komplett verwüstet wurde, kennt er nicht. Dafür macht er sich auf eine Reise zu den anderen Metro-Stationen, die aber so einige Gefahren in sich birgt.

Alle Infos zu Everything

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4

• Veröffentlichung: 21. April 2017

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

In Everything könnt ihr tatsächlich alles sein. Das ungewöhnliche Spiel erlaubt es euch, in ein Tier, in einen Baum oder gar in eine Galaxie zu schlüpfen und ein interaktives Erlebnis zu bestaunen. Dabei könnt ihr zwischen dem Mikro- und Makrokosmos hin- und herreisen, um ein großes, miteinander verbundes Universum im Detail zu erleben.

Sowohl Metro 2033 Redux als auch Everything sind bis zum 3. Oktober kostenlos im Epic Games Store zu haben. Danach wechselt das Angebot auf das Indie-Spiel Minit, in dem ihr in nur 60 Sekunden jeweils ein eigenes Abenteuer erlebt.