Releases | Grid, Conrete Genie, Yooka-Laylee und vieles mehr

Schlag auf Schlag geht es im Herbstmonat Oktober weiter. In der kommenden Woche erwartet euch eine wahrlich bunte Mischung an Neuveröffentlichungen.

Trine 4: The Nightmare Prince | 8. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Nach einem für viele Fans enttäuschenden Ausflug in das 3D-Zeitalter kehrt Entwickler Frozenbyte mit Trine 4: The Nightmare Prince zum gewohnten 2.5D-Stil zurück. Spielerisch bleibt alles beim Alten: Mit dem Zauberer Amadeus, dem Ritter Pontius und der Diebin Zoya begebt ihr euch auf eine märchenhafte und gefährliche Abenteuerreise, die Rätsel, Kämpfe und Sprungeinlagen abdeckt.

Trailer | Auch in Trine 4 sind die drei bekannten Helden wieder mit an Bord:

Erzählerisch geht es um den Prinzen Selius, der unter düsteren Albträumen leidet. Aufgrund seiner magischen Talente werden die Monster seiner Träume zur Wirklichkeit und befallen das Land. Somit ist es im Release für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch eure Aufgabe, den Prinzen entweder allein oder im Koop-Modus zu retten.

Indivisible | 8. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Was lange währt, wird endlich fertig: Indivisible ist schon seit 2015 bei Lab Zero Games in Entwicklung und wurde zwischenzeitlich via Crowdfunding finanziert. Nun steht das Action-Rollenspiel mit den taktischen Kämpfen vor dem Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Trailer | Das Action-Rollenspiel Indivisible befindet sich seit 2015 in Entwicklung:

Als Spieler schlüpft ihr hierbei in die Rolle des furchtlosen und rebellischen Mädchens Ajna, die nach einem Angriff auf ihr Heimtatdorf eine mächte Kraft in sich erweckt. Um diese Kraft zu bündeln, begibt sie sich auf eine Reise durch eine fantasiereiche Welt. Unterwegs trifft sie zahlreiche Charaktere, die sie selbst absorbieren und in Kämpfen wieder manifestieren kann.

John Wick Hex | 08. Oktober

John Wick Hex, so bezeichnen es die Entwickler selbst, ist ein "kampfchoreographisches Schachspiel", welches auf den Kinofilmen des Action-Helden John Wick basiert. Als Spieler müsst ihr in jeder Szene die richtigen Züge und Attacken zuweisen, um erfolgreich zu sein. Unter anderem wird eine Mischung aus strategischen und dynamischen Kämpfen versprochen, die an die Filmvorbilder erinnern sollen.

Trailer | John Wick wird zum Strategie-Helden in John Wick Hex:

John Wick Hex bietet unter anderem einen Storymodus mit einer extra für das Spiel geschriebenen Geschichte. Darüberhinaus könnt ihr neue Waffen, Anzüge und Schauplätze freischalten. Der Release des schnellen Action-Strategie-Spiels ist zu Beginn nur für den PC geplant und erscheint exklusiv im Epic Games Store.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair | 8. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Ebenfalls von 3D verabschieden sich zum Teil Playtonic Games, die mit dem Release von Yooka-Laylee and the Impossible Lair auf ein klassisches "Von links nach rechts"-Jump and Run setzen. Das Protagonisten-Duo Yooka und Laylee wuselt, springt und rennt somit durch verschiedene 2.5D-Level, um am Ende des Tages erneut den Tag vor Bösewicht Capital B zu retten.

Trailer | Eine andere Dimension für Yooka-Laylee and the Impossible Lair:

Neben den klassischen Leveln gibt es in Yooka-Laylee and the Impossible Lair eine 3D-Oberwelt, in welcher ihr nicht nur neue Level aufsucht, sondern auch Rätsel löst und Sammelgegenstände finden könnt.

Call of Cthulhu | 8. Oktober

Switch

Auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One wusste Call of Cthulhu bereits trotz so mancher Schwächen zu überzeugen. Nun erfolgt der Release des Grusel-Adventures für Nintendo Switch. Als Privatermittler Edward Pierce ist es in Call of Cthulhu eure Aufgabe, den tragischen Tod der Familie Hawkins aufzuklären. Dabei geratet ihr nach und nach immer mehr in den Strudel des kosmischen Horrors.

Trailer | Willkommen in der Welt des Wahnsinns von Call of Cthulhu:

Für die Umsetzung auf die Nintendo-Konsole verspricht Hersteller Focus Home Interactive "das komplette Erlebnis". Genaue Details, was darunter zu verstehen ist, hat es bislang aber nicht gegeben.

Concrete Genie | 9. Oktober

PS4

Dem jungen Protagonisten Ash in Concrete Genie geht es wie vielen anderen Jugendlichen: Er leidet unter Mobbing. Eines Tages ändert sich jedoch sein Schicksal, als er einen magischen Pinsel findet, mit dem er Zeichnungen Leben einhauchen kann. Fortan macht er es sich zur Aufgabe, die Stadt Denska farbenfroher und vielfältiger zu gestalten, während er sich vor so manchen Gefahren weiterhin in Acht nehmen muss.

Trailer | Conrete Genie ist auch mithilfe von PS VR spielbar:

Der Release von Conrete Genie beinhaltet außerdem zwei spezielle "PlayStation VR"-Modi, in denen ihr unter anderem mithilfe der Move-Controller selbst kreativ werden und eigene Kunstwerke erschaffen könnt. Darüberhinaus unterstützt das Action-Adventure von Beginn an einen umfassenden Foto-Modus.

Grid | 11. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Vier Kontinente, bekannte Stadt- und Rennkurse und zahlreiche schnelle Schlitten: Der vierte Teil der Grid-Rennserie von Codemasters soll wieder all das liefern, was Fans erwarten. Das Ziel ist der Gewinn der World Series, die von GT über Tourenwagen und Muscle Cars bis hin zu Stock Cars und Super Modifieds zahlreiche Klassen abdeckt. Nur wer alle beherrscht, kann am Ende des Tages triumphieren.

Trailer | In Grid erwarten euch heiße Rennen über den Globus verteilt:

Auf der Strecke selbst soll Grid erneut eine Mischung aus Simulation und Arcade bieten, bei der die KI auf eure Fahrweise reagieren soll. Geht ihr zu oft mit einem Gegner in den Zweikampf, wird dieser zu eurer Nemesis und wird bei der nächsten Auseinandersetzung an Rache denken. Der Release von Grid ist neben PC, PlayStation 4 und Xbox One außerdem für Googles neue Plattform Stadia geplant.

Frostpunk | 11. Oktober

PS4 / Xbox One

Für den PC ist Frostpunk schon seit Anfang 2018 erhältlich, jetzt erfolgt der Release für PlayStation 4 und Xbox One. In dem eisigen Strategiespiel von 11 bit studios geht es in erster Linie um das Überleben der Gesellschaft. Als Anführer müsst ihr immer wieder schwere moralische Entscheidungen treffen, die kleine und große Auswirkungen nach sich ziehen können. Gleichzeitig ist es eure Aufgabe, die vorhandenen Ressourcen zu optimieren und effektiv einzusetzen.

Trailer | In Frostpunk geht es vor allem um ein Ziel: Überleben

Die Entwickler haben sich laut eigener Aussage besonders viel Mühe bei der Umsetzung für die Konsolen gegeben. Unter anderem gibt es eine speziell angepasste und für Gamepads optimierte Benutzeroberfläche, sowie zahlreiche Balance- und Schwierigkeitsgradanpassungen. An Bord ist zudem die "The Fall of Winterhome"-Erweiterung, die es für den PC bereits gibt.

Doraemon: Story of Seasons | 11. Oktober

PC / Switch

In Doraemon: Story of Seasons trifft die Manga-Serie Doraemon auf die "Story of Seasons"-Reihe, wodurch ein ungewöhnlicher, aber doch passender Mix entsteht. Ähnlich wie in Harvest Moon oder Stardew Valley kümmert ihr euch um euren eigenen Bauernhof, bestellt Felder, pflegt Tiere und nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil. Neben Protagonist Nobita werdet ihr im Laufe des Spiels noch auf weitere Charaktere aus Doraemon treffen.

Trailer | In Doraemon: Story of Seasons trifft eine Manga-Vorlage auf eine Bauernhof-Simulation:

Der Release von Doraemon: Story of Seasons ist für PC und Nintendo Switch geplant. Neben deutschen Spieltexten ist zudem die japanische Sprachausgabe mit an Bord.

Einen Bauernhof aufbauen, für das Überleben von zahlreichen Menschen sorgen, mysteriöse Abenteuer in 2D oder 3D erleben, die schnellsten Fahrzeuge der Welt fahren oder taktische Strategie mit Action-Held John Wick: Die Qual der Wahl liegt bei euch!