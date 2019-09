Auch zehn Jahre nach der Veröffentlichung ist der rege Content-Nachschub für das Klötzchenabenteuer Minecraft noch immer ungebrochen. Ein Update soll nun das Aussehen des Nether auffrischen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure, Open-World-Spiel, Sandbox

• Plattformen: PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, Android, iPhone

•Weitere Artikel: Minecraft | 112 Millionen Spieler jeden Monat, Minecraft | Charakter-Editor ab jetzt in der Beta

Wie auf dem offiziellen Minecraft-Account auf Twitter bereits angekündigt soll mit dem geplanten Update 1.16 - auch Nether-Update genannt - die Klötzchenunterwelt von Minecraft ordentlich aufpoliert werden.

Von einer kompletten Überarbeitung des Gebiets ist die Rede: Neben neuen Biomen wie dem "Soulsand Valley" oder dem "Netherwart Forest" sowie neuen Blöcke und Strukturen, die hinzu kommen sollen, machen euch an diesem bedrohlichen Ort aber auch neue Gegner das Leben schwer (Eurogamer berichtet).

The next part of Minecraft to be updated is... The Nether! This scary place is about to become a lot more engaging! Explore brand new biomes like Soulsand Valley and Netherwart Forest, new mobs, trading (well, sort of) and more!



↣ https://t.co/NnMIwzf2Ug ↢ pic.twitter.com/I8ZvxlrWnA