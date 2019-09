Death Stranding | Das Baby quängelt euch auch durch den Controller an

Hideo Kojima ist dafür bekannt ungewöhnliche Gameplay-Mechaniken in seinen Spielen einzubauen. Ein "PS4 Pro"-Bundle mit einem dazugehörigen "Death Stranding"-Controller sorgt aus diesem Grund nun für Aufsehen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure

• Plattformen: PlayStation 4

• Weitere Artikel: PlayStation 4 | Special Editions zu The Last of Us 2 und Death Stranding angekündigt

Das kommt jetzt

Mittlerweile ist bekannt, dass der "Death Stranding"-Protagonist Sam Bridges (dargestellt von Schauspieler Norman Reedus) über weite Strecken des Spiels ein Baby namens BB mit sich herumschleppt. Ein Tweet von Chef-Entwickler Hideo Kojima höchstpersönlich löste nun jedoch Spekulationen rund um das ominöse Gamepad des kommenden "Death Stranding/PS4 Pro"-Bundles aus (siehe obenstehender Trailer), denn offenbar sollen beim Spielen Laute von BB daraus ertönen.

By setting, you’ll be able to have BB’s voice coming out from this BBish controller👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/BzBRI4Oyxb — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 27, 2019

Ob es sich hier um eine exklusive Funktion für den Bundle-Controller handelt oder ob Kojima für die Babylaute nur auf die reguläre Soundfunktion des DualShock-Controllers zurückgreift, ist nicht bekannt. Die Tatsache, dass Spiele wie The Last of Us oder Grand Theft Auto 5 aber ebenfalls von derartigen Effekten Gebrauch machen, lässt allerdings die Vermutung zu, dass auch Besitzer von regulären PS4-Controllern in den Genuss der ungewöhnliche Gameplay-Funktion kommen könnten.

Death Stranding wird wohl für einige denkwürdige Momente sorgen, die im Gedächtnis bleiben. Erkennt ihr, von welchen bekannten Videospielfiguren diese Zitate stammen?

In welchem Kontext besagte Controller-Geräusche allerdings in Death Stranding zu hören sind und welchen Nutzen diese haben sollen ist nicht bekannt. Denn bis auf die Tatsache, dass diese vom Gamepad ausgegeben werden sollen, verriet Kojima nichts weiter über den seltsamen Gameplay-Aspekt.