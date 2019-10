Heute, am 1. Oktober, startet die dritte Season von Apex Legends mit zahlreichen Neuerungen. Neben einer neuen Legende erwartet euch eine neue Map, ein neuer Battle Pass und eine neue Waffe.

Die dritte Season von Apex Legends im Trailer:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Multiplayer-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 4. Februar 2019

Das kommt jetzt

Die zweite Season von Apex Legends ist zu Ende und die dritte geht mit vielen neuen Inhalten an den Start. So könnt ihr in Season 3 die neue Legende Crypto freischalten, einen Hacker, der mit seinen Fähigkeiten vor allem auf eine Überwachungsdrohne setzt.

Die taktische Fähigkeit erlaubt es euch, mit der Drohne das Schlachtfeld zu inspizieren, Türen oder Beutekisten zu öffnen und die Marken gefallener Teammitglieder aufzuheben. Während ihr mit der Drohne unterwegs seid, ist Crypto jedoch unbeweglich und benötigt den Schutz seiner Teamkollegen. Der englischsprachigen Website GameSpot zufolge kann die Drohne zwar nach Belieben eingesetzt und zurückgerufen werden, wird sie allerdings zerstört, folgt eine Abklingzeit von 40 Sekunden.

Selbst mit der ultimativen Fähigkeit greift Crypto auf seine Drohne zurück. So kann der Hacker mithilfe des fliegenden Hilfsmittels eine EMP-Explosion auslösen, die 50 Schaden an den Schilden von nahen Feinden verursacht und alle Charaktere betäubt - einschließlich euch und eure Teammitglieder, sollten sich diese in der Nähe aufhalten.

Wie GameSpot weiter berichtet, wird die bislang einzige spielbare Karte Königsschlucht im Rahmen der dritten Saison von einer neuen Map ersetzt. Diese liefert mit einem von Lava überflutenden Gebiet, einem fahrenden Zug und mehrstöckigen Gebäuden nicht nur optische Abwechslung, sondern soll euch auch völlig neue Spielweisen ermöglichen. Beispielsweise könnt ihr euch im Zug verschanzen und nur bei Zwischenstopps auf Beutejagd gehen. Zudem werden Anpassungen an diversen Ausrüstungsgegenständen vorgenommen. Darunter auch die Effekte des legendären Rucksacks und der legendären Rüstung.

Mit der neuen Season wird auch ein neues Schießeisen ins Spiel integriert: Das Elektrogewehr. Dabei handelt es sich um eine Energiewaffe mit zerstörerischem Einzelschuss. Zu guter Letzt dürft ihr euch natürlich auch über einen neuen Battle-Pass freuen, der mehr als 100 exklusive Objekte beinhalten soll.

Die neue Season von Apex Legends hört auf den Namen "Meltdown" und startet heute, am 1. Oktober 2019, auf PC, PS4 und Xbox One. Mit ihr werden ein neuer Charakter, eine neue Map und viele weitere Inhalte dazukommen. Verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr von diesen haltet!