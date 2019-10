Sony | Vorsitzender Shawn Layden tritt zurück

Shawn Layden, Chairman der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, nimmt seinen Hut. Damit verlässt eine der bedeutendsten Figuren das Unternehmen. Ein möglicher Nachfolger wurde bisher noch nicht genannt.

Die Führungsriege bei Sony unterlag in der jüngsten Vergangenheit vielen Besetzungswechseln: Andrew House trat im Jahr 2017 als CEO von Sony Interactive Entertainment zurück. Auf ihn folgte John Kodera, welcher Anfang 2019 das Feld für Jim Ryan räumte. Jetzt geht ein weiterer wichtiger Mitarbeiter von Bord.

Nun verlässt der Shawn Layden nicht nur Sony, sondern auch die Gaming-Sparte. Layden war seit insgesamt 32 Jahren für Sony tätig, seit 1996 arbeitete er als Produzent für das Unternehmen. In einem Tweet auf dem offiziellen PlayStation-Account heißt es, dass man seine Führungsqualitäten vermissen werde und dankbar für die vielen Jahren seiner Mitarbeit sei.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!