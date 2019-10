Mit Pokémon Schwert & Schild wird vorrausichtlich im November die Saga um die kleinen Taschenmonster weitergehen. McDonald's bringt jetzt die beliebte dazugehörige Spielzeuglinie in die Happy-Meals zurück.

Was wir bisher wussten

Pokémon Schwert & Schild wird vorraussichtlich am 15. November 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Klar, dass da kräftig die Werbetrommel gerührt wird. Jetzt ist auch McDonald's mit von der Partie.

Die Restaurant-Kette hat schon mehrmals mit den Taschenmonstern-Erfindern kooperiert. So wurden in Japan 2017 für Pokémon Go eigene Lockmodule extra in speziellen Restaurants eingerichtet und es gab auch schon Sammelkarten zu Menüs. Jetzt packt McDonald's, wie schon zu Pokémon X & Y im Jahr 2014, wieder Spielzeuge in seine Happy Meals.

Was neu ist

Wie Gamerant berichtet kommen Pokémon mit den Happy Meals zurück.

Viele Infos gibts es noch nicht, aber laut einem Bild von McDonald's selbst werden die Taschenmonster in Verbindung mit Hello-Kitty Spielzeugen wieder Einzug in die Happy Meals halten.

Die Hello-Kitty Promo hat einen Halloween-Touch, was darauf schließen lässt das die kleinen Monster auch ein Thema bekommen. Es könnte aber auch einfach nur die Promo für die im November erscheinenden Spiele sein. Fans können sich auf jeden Fall freuen. Es gibt neues Futter für die Sammlung.

McDonald's und Spielzeug. Für Kinder ist das immer faszinierend, für nicht wenige Erwachsene ebenso. Werdet ihr euch die Figuren zulegen und ins Regal stellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.