Seit der “Call of Duty: Modern Warfare“-Beta gibt es zahlreiches Feedback von der Community. Dabei werden auch neue Features bemängelt, die seitens der Entwickler absichtlich so vorgesehen sind.

Die Beta-Phase von Call of Duty: Modern Warfare hat den Entwicklern von Infinity Ward noch bestehende Probleme offengelegt. Darunter sind die vier größten Kritikpunkte der Spieler in den sozialen Medien deutlich geworden.

Zuletzt stand CoD: Modern Warfare unter anderem durch zahlreiche stornierte Vorbestellungen in den Schlagzeilen. Dies ist eine Protestaktion seitens der Community auf den Exklusiv-Modus für PS4-Spieler.

Jetzt gibt es erneute Kritik an einem in der Beta entdecktem Feature, bei dem der Bildschirm sich schwarz-weiß verfärbt, sollte der Gesundheitszustand ein kritisches Level erreichen.

Spieler hatten gefordert, dieses Feature zu entfernen, da sie das Gefühl bekämen, nicht mehr richtig am Spielgeschehen teilnehmen zu können und dass die Wahrnehmung eingeschränkt sei.

Die Entwickler von Infinity Ward bestätigten nun, dass dies so beabsichtigt sei und sie keinerlei Änderung daran vornehmen wollen. Dies posteten sie auch öffentlich auf ihrem Twitter-Profil:

It’s there for a purpose. When the screen desaturates you are very close to death. When it resaturates you are back to full health. If you have stim you can see the effects of stim. Its important for the visual language of the health mechanic.